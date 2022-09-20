7 عادات صحية تقلل خطر الإصابة بالخرف لدى مرضى السكري
7 عادات صحية تقلل خطر الإصابة بالخرف لدى مرضى السكري
20 سبتمبر 2022 12:27
توصلت دراسة علمية أجريت في الصين إلى وجود سبع عادات صحية تقلل احتمالات الإصابة بالخرف لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
ويقول ينج لي لو الباحث في كلية الطب بجامعة جياو تونج في شنغهاي إن "النوع الثاني من مرض السكري يعتبر بمثابة وباء عالمي حيث يعاني منه واحد من كل عشرة بالغين على مستوى العالم، ومن المعروف أن مرض السكري يزيد من احتمالات الإصابة بالخرف".
وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد قمنا باستقصاء لمعرفة ما إذا كانت سلسلة من العادات الصحية يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالخرف، وتوصلنا إلى أن مرضى السكري الذين التزموا بهذه العادات تراجعت لديهم مخاطر الإصابة بالمرض مقارنة بمرضى السكري الذين لم يهتموا بأن يعيشوا حياة صحية".
وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "نيورولوجي" المتخصصة في أبحاث الأمراض العصبية، حدد الفريق البحثي أكثر من 167 ألف شخص من قوائم بيانات الرعاية الصحية في بريطانيا من بينهم مصابون وغير مصابين بالسكري علما بأن جميعهم كانوا غير مصابين بالخرف، مع متابعة مدى التزامهم بسبع عادات صحية معينة في حياتهم اليومية، على مدار 12 عاما في المتوسط.
وشملت العادات الصحية التي اهتمت بها الدراسة:
1 عدم التدخين
2 ممارسة التدريبات البدنية لمدة ساعتين ونصف على الأقل أسبوعياً
3 النوم يومياً لفترة ما بين سبع وتسع ساعات
4 الالتزام بتناول أطعمة صحية تتضمن كميات كبيرة من الفواكه والخضروات والحبوب والأسماك
5 التقليل من اللحوم المصنعة
6 التقليل من فترة مشاهدة التليفزيون إلى أقل من أربع ساعات يومياً
7 الانخراط بشكل أكبر في العلاقات الاجتماعية في محيط الأسرة والأصدقاء.
وبعد الأخذ في الاعتبار بعوامل مثل السن والتعليم والعرق والنوع، تبين من خلال الدراسة أن الالتزام بجميع هذه العادات الصحية يقلل مخاطر إصابة مرضى السكري بالخرف بنسبة 54 % مقارنة بمن يلتزمون بعادتين فقط أو أقل من هذه العادات، وأن الالتزام بكل عادة من هذه العادات على حدة يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 11. %.