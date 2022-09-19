«الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» يعرض 95 تجربة

الشارقة (الاتحاد)

تحتفي فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» بـ95 قصة سينمائية من 43 دولة في العالم، تتصدرها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وكوريا الجنوبية، ويرويها نخبة من صناع الأفلام ليخاطبوا خلالها الأطفال والشباب على شاشات المهرجان، ومنها عروض تقدَّم للمرة الأولى على مستوى العالم والشرق الأوسط والخليج العربي.

تستضيف فعاليات المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين والمنتجين، عبر سلسلة من الجلسات الحوارية والأنشطة الفنية العملية التي تناقش قضايا صناعة سينما الأطفال والشباب، وتكشف للمشاركين أسرار الصناعة السينمائية وعناصر نجاحها، إضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية مع صنَّاع 6 أفلام مختارة على منصة «السجادة الخضراء»، التي تنظَّم للمرة الأولى ضمن دورات المهرجان.

جاء الإعلان عن برنامج المهرجان خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة «فن»، أمس، في فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية، تم خلاله توضيح تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان، الذي تنظمه المؤسسة في الفترة بين 10 و15 أكتوبر المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «فكِّر سينما»، بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» والمهرجان، وغادة عبدالقادر، نائبة رئيس أولى في «الهلال للمشاريع»، والمخرج هاني الشيباني، عضو لجنة تحكيم المهرجان، وعدد من الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية.

حاضنة للإبداع

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله أن النجاحات التي وصل إليها «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، تكرِّس مكانة الشارقة بيئةً حاضنة للإبداع وراعية للفنون من الثقافات كافة، حيث تنطلق فعاليات الدورة التاسعة لتعكس رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء أجيال مبدعة من الأطفال والشباب، الذين يحظون بالرعاية والاهتمام غير المحدود من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

فئات عروض الأفلام

وحول توزيع الأفلام المشاركة على فئات المهرجان، أشارت الشيخة جواهر إلى أن عروض المهرجان السينمائية تتضمن 12 فيلماً في فئة «أفلام من صنع الأطفال واليافعين»، و16 فيلماً لفئة «أفلام من صنع الطلبة»، و8 أفلام لفئة «أفلام خليجية قصيرة»، و8 أفلام لفئة «أفلام دولية قصيرة»، و28 فيلماً لفئة أفلام رسوم متحركة، إضافة إلى 16 فيلماً ضمن فئة «أفلام روائية طويلة»، وأخيراً 7 أفلام لفئة «أفلام وثائقية»، منها فيلمان يعرضان للمرة الأولى عالمياً، و30 فيلماً تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 11 عرضاً للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأضافت الشيخة جواهر أن هناك عدداً من الجلسات الحوارية، التي تناقش قضايا صناعة السينما الموجهة للأطفال والشباب، منها «لماذا نزور مهرجانات السينما؟»، و«فلسطين: إقامة روابط من خلال السينما»، و«من يشتري فيلمي؟»، إضافة إلى عن عددٍ من النشاطات التي تشهدها منصة «فن»، منها «استديو الاستكشاف»، حيث يتعلم الأطفال والشباب من خلاله صناعة السينما عن طريق مناقشة عددٍ من الأفلام، وورشة «محطة الخبرة»، التي تتناول كيفية صناعة الفيلم الأول، وجلسة تفاعلية بعنوان «فيلم قصير من وحي أفكاري».

«سجادة خضراء»

وتحظى 6 أفلام من العروض خلال المهرجان باستضافة صناعها والمشاركين فيها على منصة «السجادة الخضراء» التي تنظَّم للمرة الأولى وتتيح للجمهور لقاءهم والحديث حول تجاربهم في إنتاج الأفلام السينمائية التي تخاطب الأطفال والشباب، وتتوزع بواقع ثلاثة أفلام تُعرض في فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية، تتضمن (The Secret Garden) «ذا سكريت جاردن»، (Croissant) «كرواسان»، (The Electrical Life of Louis Wain) «ذا إلكتريكال لايف أوف لويس واين»، فضلاً عن ثلاثة أخرى تعرض في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، وتشمل: «بيبر فلور» (Paper Flower) و«حكاية حي» (The Neighborhood Storyteller)، و«فرحة» (Farha).

مبادرات هادفة

من جهتها، أشادت غادة عبدالقادر، نائبة رئيس أولى، «الهلال للمشاريع»، بالدور الرائد الذي تلعبه الفنون وتأثيرها الإيجابي في صياغة المجتمع، مؤكدة فخرها بدعم المبادرات الفنية الهادفة، والتي يتبناها المهرجان، مؤكدة على دوره في تمكين شباب من ممارسة الفنون والتعبير عن شغفهم من خلال هذا الوسط الإبداعي غير المحدود، فضلاً عن كونه منصة لاكتشاف وإبراز المواهب المحلية، ضمن مجال إبداعي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتمكين أجيال المستقبل.

شغف السينما

بدوره، تحدث المخرج هاني الشيباني، عضو لجنة تحكيم المهرجان، قائلاً: «السينما قادرة على التواصل مع عواطفنا وإمدادنا بالمتعة والترفيه، ولا يخفى مدى ما تتركه أحداثها من دهشة في أعين المشاهدين، فالأفلام تبدأ بفكرة، ثم لا تلبث أن تصبح عالماً متكاملاً، وقد أسدى صناعها للإنسانية تراثاً لا يقدر بثمن، وأعمالاً ترسخت في أذهان الناس على مر العصور».

وأضاف الشيباني «بصفتي عضواً في لجنة تحكيم فئة (الأفلام الخليجية القصيرة)، فإنني أقدر جهود المهرجان في إبراز طاقات الشباب السينمائية، حيث أسهمت فعالياته وجوائزه في اكتشاف مواهبهم، ودعمت شغفهم بالصورة، واستطاعوا من خلالها إنتاج أعمال نابضة بالحياة، حازت القبول الجماهيري وترشيح لجان التحكيم».

ضيوف ومتحدثون

يستضيف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب نخبة من الفنانين والمخرجين الإماراتيين والعالميين، من أبرزهم الفنانة رشا رزق، والفنان فاضل المهيري، والفنانة ديكسي إيجريكس، والمخرجة وعد الخطيب، التي ستكون أيضاً ضمن 19 عضواً في لجنة التحكيم، من أبرزهم: الممثلة بثينة الرئيسي، والمخرج هاني الشيباني، والكاتبة هبة حمادة، والممثل والمخرج نواف الجناحي، والمخرج مسعود أمر الله.