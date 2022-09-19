هنا الزاهد.. «سيب وأنا أسيب»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد هنا الزاهد لخوض ثانية بطولاتها التلفزيونية بعد «حلوة الدنيا سكر»، من خلال مسلسل «سيب وأنا أسيب»، والذي من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية.

يشارك في البطولة أحمد السعدني، وميريهان حسين، وإخراج وائل إحسان، ويتم تحديد موعد بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتم عرضه على إحدى المنصات الكبرى.

وقالت الزاهد إنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم «مستر إكس»، والذي تجسد خلاله البطولة النسائية مع زوجها أحمد فهمي، ويشارك فيه أوس أوس، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ورحاب الجمل، قصة أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا الاجتماعية حول الحبيب السابق لكل شخص، ويحدث العديد من المفارقات المهمة، وتجسد هنا فيه شخصية محامية تترك مهنة المحاماة.

«مستر إكس»، التعاون الثالث الذي يجمع الزاهد وزوجها، حيث قدما من قبل مسلسل «الواد سيد الشحات» في رمضان 2019، ومسرحية «جوازة معفرتة» التي تم عرضها بالسعودية العام الماضي.

وعبّرت هنا عن سعادتها برد الفعل عن فيلم «بحبك»، الذي يُعرض حالياً مع تامر حسني، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي، وتدور الأحداث حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط بين فتاتين.