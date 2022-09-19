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4 أخطاء تفسد حمية إنقاص الوزن

4 أخطاء تفسد حمية إنقاص الوزن
20 سبتمبر 2022 00:11

ترجمة: عزة يوسف

إذا كنت تكافح لإنقاص وزنك وتبذل قصارى جهدك، فقد ترتكب بعض الأخطاء التي تفسد نتائجك، حيث يكشف موقع «Eat This» الأميركي عن بعض الأسباب التي تخرب عملية فقدان الوزن، ومنها:

تقدير السعرات:
لا يستطيع الكثيرون تقدير عدد السعرات الحرارية التي يحرقونها أثناء ممارسة الرياضة، ولا يعرفون أن الحرق يقل كلما أمضيت وقتاً أطول في ممارسة التمارين، وكلما حققت لياقة بدنية أكثر قل عدد السعرات التي تحرقها بنفس كثافة التمرين، لأن جسمك يصبح أكثر كفاءة.

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السعرات المستهلكة:
لا تكون السعرات الحرارية المذكورة على الملصق الغذائي دقيقة دائماً، لذا إذا كنت تخفق في فقدان الوزن رغم نظامك الغذائي الصارم، فافحص كم تستهلك.

التمارين المفرطة:
ليس من الضروري ممارسة التدريبات البدنية حتى الإرهاق طوال الوقت، لأن ذلك يرفع هرمونات التوتر ويؤدي إلى الإصابات ويؤثر على جودة نومك، فإذا كنت تستنزف نفسك بالتمرين، عليك أن تقلل جهدك لتحسين قوتك وطاقتك وفقدان وزنك أكثر مما تعتقد.

قلة النوم:
يتحسن جسمك بالراحة وليس بالرياضة فحسب، لذلك فإن قلة عدد ساعات نومك تعطل قدرة جسمك على فقدان الوزن، وقد كشفت دراسات عدة أن النوم السيئ يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع خطر السمنة.

إنقاص الوزن
فقدان الوزن
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