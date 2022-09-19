علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى مراكش

كتبت كثيراً عن المغرب، وسأستمر بالكتابة لعشقي لهذه البلاد بشكل كبير، تتمتع المغرب بعوامل جذب سياحية لا تتوافر ربما لأي بلد آخر في العالم، بداية من مدنها المختلفة ذائعة الصيت وذات السمت الرائع وانتهاءً بالطبيعة الصحراوية المهيبة في بعض أجزائها والتي توفر للسائح فرصة مميزة للاستمتاع بأجواء شرق أوسطية حالمة ضمن صورة تراثية تجمع ما بين العربي والأمازيغي في آن واحد.

اليوم نأخذكم إلى مدينة مراكش الواقعة على بُعد 327 كم جنوب شرق الرباط، هي من أفضل المدن السياحية المغربية، طبيعة ساحرة وتاريخ يعود بالزائر إلى عصور الدولة الأندلسية، وقتما عبّرت الحضارة الإسلامية والعربية في تلك البلدان عن نفسها في أفضل صورة من حيث العمارة والسياسة والسؤدد، وهي بمثابة وجهات تاريخية تتكامل مع تلك الموجودة على الضفة الأخرى من البحر المتوسط، أقصد بالطبع في الأندلس.

بداية جولتك في مراكش يجب أن تزور ساحة جامع الفنا، وهي ساحة يعود تأسيسها إلى زمن الدولة المرابطية عام 1070م، وقد بنيت لتكون قلباً نابضاً للمدينة من حيث التسوق وتجمعات الناس، وقد أصبحت هذه الساحة كذلك حتى الآن، بجوار هذه الساحة يمكن ملاحظة جامع الكتبية والذي بني بعد قرن من بناء هذه الساحة، لتبلغ به هذه الساحة أوج أهميتها، حيث استخدمها الملوك حينذاك كفناء لاستعراض جيوشهم والوقوف على استعدادها قبيل الانطلاق نحو الحروب المختلفة.

في مراكش، يمكن ملاحظة اللون الأحمر الطاغي على بيوت المدينة، وذلك بسبب اعتماد تلك البيوت على الطوب الرملي الأحمر في البناء، منذ أن بنيت للمرة الأولى على يد يوسف بن تشافين عام 1123م.

من جهة أخرى تعتبر مراكش وجهة مميزة لمحبي التصوير الفوتوغرافي حول العالم، لما تتمتع به من معمار رائع، فضلاً عن طقس مميز معتدل، وسماء غاية في الصفاء والرقة، وشمس حنونة تضيء المدينة بأشعة ذهبية مميزة تمتزج بالأزقة والشوارع العتيقة لتضيف إليها رونقاً إلى رونقها، بالإضافة إلى ما ينتظرك من جمال بديع وسحر مؤثر في لحظة الغروب.

وحول مراكش يوجد سور تاريخي مهيب يصل طوله إلى 5.8م ويحيط بالمدينة مسافة 19 كم، ويحتوي على نحو 20 بوابة، وقد بني على يد المرابطين في القرن الثاني عشر من أجل صد العدوان عن مراكش والتي لم تكن إلا عاصمة لهم حينذاك، وقد بنيت جدران هذا السور من طين ذي لون أحمر ليؤكد اسم المدينة الحمراء.

لا تنتهي الوجهات الأثرية عند ذلك الحد، بل هي أكثر من أن تحصى، أما إذا كنت من محبي الطبيعة ومتتبع لتجلياتها، فمراكش توفر لك عدداً من الخيارات، أبرزها على الإطلاق هو وادي نهر أوريكا الذي يبعد عن مركز المدينة بنحو 30 كم إلى الجنوب، وهو وادٍ بالغ الجمال والرقة، ويترك بمناظره الطبيعية الرائعة في نفس الزائرين تأثيراً إيجابياً ممتداً، كما تفعل مراكش في العموم.