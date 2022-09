دراسة: «قوة تأثير اللعب» تلهم أجيال المستقبل

دبي (الاتحاد)

أقامت شركة LEGO الشرق الأوسط حدثاً حصرياً في دبي للكشف عن أبرز النتائج العالمية والإقليمية التي أسفرت عنها دراسة LEGO Play Well للعام 2022، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لإلهام الأطفال بُناة المستقبل وتنمية شخصياتهم ومهاراتهم من خلال اللعب، وضمّ الحدث عدداً أبرز قادة الفكر والمؤثرين من جميع أنحاء المنطقة الذين يُنتظر أن يشاركوا في انطلاق حوار مؤثِّر حول تأثير قوة اللعب والمواقف والسلوكيات المرتبطة به، وكان من بين الجهات المشاركة في الحدث «مكتب الشارقة صديقة للطفل» التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.وتُعدّ (LEGO Play Well 2022)، دراسة عالمية فريدة من نوعها تتناول موضوع اللعب، وقد أجرتها مجموعة LEGO وتأتي لتضيف إلى النتائج التي كانت توصلت إليها الدراستان LEGO Play Well اللتان أجريتا في العامين 2018 و2020، حيث تعرض الدراسة لتصورات الآباء والأطفال حول المنافع التي يحققها اللعب لأفراد الأسرة، وتفضيلات الأطفال في اللعب، والمهارات المستقبلية، والتعلّم من خلال اللعب، وجُمعت النتائج الواردة في تقرير الدراسة من المشاركين الذين بلغ عددهم الإجمالي 32,781 من الآباء و24,593 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، وذلك من خلال استطلاع معلوماتي عبر الإنترنت مدّته 20 دقيقة أُجري في 35 سوقاً في أوائل عام 2022.

وتمثّل الهدف من الدراسة في إبراز المعاني الجوهرية للعب عند الأطفال والآباء في جميع أنحاء العالم، وقد تعمقت في نسختها الثالثة في طرق تطوّر اللعب، والفوائد التي يحققها للأفراد والأسر، والعوائق التي قد تحول دون الاستفادة من اللعب والسبل التي يمكن عبرها حمايته، واستخلصت الدراسة بيانات ونتائج مهمة من الآباء والأطفال الذين شاركوا فيها من دولة الإمارات، فقد اتفقت نسبة كبيرة من الآباء على أن اللعب «يجب أن يحظى بالاهتمام والرعاية»، باعتباره أداة مهمّة في تنمية مهارات الأطفال.

واستضاف الحدث في سبيل تسليط الضوء على أجزاء التقرير المختلفة، لجنة من الخبراء ضمّت كلاً من جارون باير، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة LEGO، وعليا ثوباني، اختصاصية أمراض النطق واللغة والأخصائية في تطوير التعلم في مركز تنمية الطفل، والدكتورة حصة السويدي، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة الطفل، وساهم كل خبير في الإدلاء بآرائه القيّمة حول نتائج الدراسة الفريدة التي أجرتها مجموعة LEGO، والتي قدّمت رؤى سبّاقة وقيّمة لإلهام الأطفال أجيال المستقبل وإرساء الأسس الإبداعية التي تمكّن أفراد الأسر من تعزيز الترابط فيما بينهم.

وكشفت الدراسة عن أن 92% من الآباء في دولة الإمارات يرون أن اللعب ركيزة مهمّة في مساعدة الأطفال على تعلّم مهارات جديدة، معتبرين أن منتجات LEGO تُبيِّن كيف أن التجربة والخطأ يساعدان في تنمية مهارات الأطفال، فيما قال 96% من الآباء في الدولة إن اشتراك أفراد الأسرة في اللعب معاً يجعلهم أسعد، كما اعتبر 96% من الأطفال أن اللعب بمكعبات LEGO نشاط ممتع يمارسونه مع آبائهم، وأنه يساهم في توليد شرارات الإبداع لديهم.