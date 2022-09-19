The Lion King في «اتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مسرح «اتحاد أرينا» في جزيرة ياس، اقتراب موعد العرض الافتتاحي للموسم المحدود لمسرحية «الأسد الملك» - The Lion King الموسيقية، والتي تقام لمدة 4 أسابيع بين 16 نوفمبر و10 ديسمبر المقبل.

يقام العرض للمرة الأولى في أبوظبي من تنظيم «برواكتيف إنترتينمنت»، وسيحظى الجمهور بعرضٍ استثنائي، يجمع بين القصة الكلاسيكية الشهيرة مع العروض الموسيقية المذهلة والأزياء المميزة.

وتشهد مسرحية «ذا لايون كينج» محاكاة حركة الحيوانات المختلفة أثناء العرض باستخدام 200 دمية، والتي استغرق العمل على صناعتها 37 ألف ساعة، وتعد الـ4 زرافات من أغنية «آي جست كانت ويت تو بي كينج» هي أطول دمى في العرض ويصل طولها 5.5 أمتار، وتم تدريب بعض الممثلين على المشي باستخدام سيقان خشبية، حيث يقومان بتسلق سلم للدخول إلى الدمية وعبور المسرح، فيما تعتبر دمية الفأر الذي يعيش في نهاية كهف «سكار» أصغر الدمى بطول 12 سنتيمتراً.

وخلال العرض يتم تقديم أكثر من 25 نوعاً من الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات، بينها: 39 ضبعاً و52 ثوراً برياً ضخماً، بالإضافة إلى الفيلة والفهود والظباء.

يحتوي نص العرض، رغم ترجمته إلى 8 لغات عالمية منها اليابانية والإسبانية، على عبارات بقيت دون ترجمة بلغات أفريقية أصلية هي «الزولو»، و«السوتو»، و«الكونغو»، و«التسوانية»، و«الكوسية النغمية»، و«السواحيلية» التي اقتبست منها العبارة الشهيرة «هاكونا ماتاتا» والتي تعني «لا داعي للقلق».

نال عرض «ذا لايون كينج»، الذي يحتفل حالياً بعيده الـ25، أكثر من 70 جائزة مميزة، منها 6 من جوائز «توني أووردز» عام 1998.