الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

8 معالم تعلِّق فعالياتها يوم جنازة الملكة إليزابيث

8 معالم تعلِّق فعالياتها يوم جنازة الملكة إليزابيث
19 سبتمبر 2022 10:22

ترجمة: عزة يوسف
قررت بعض المعالم في المملكة المتحدة تأجيل العديد من الفعاليات الأساسية وغلق أبوابها، لاسيما في العاصمة لندن اليوم الاثنين احتراماً لجنازة الملكة إليزابيث الثانية. وذكر موقع Timeout البريطاني قائمة بها.

المتاحف والمعارض
سيُغلق متحف التاريخ الطبيعي طوال اليوم الاثنين، ومتحف العلوم المجاور له، والمعرض الوطني ومعرض تيت ومتحف تيت بريطانيا.

الأماكن السياحية
كانت الملكة إليزابيث الثانية الراعية لحديقة حيوان لندن، واحتراماً لوفاتها، ستُغلق حديقة حيوان لندن وحديقة حيوان ويبسناد، وأماكن تاريخية ملكية مثل برج لندن وقصر هامبتون كورت وقصر كنسيغتون وقصر كيو.

التجهيزات الرياضية
من المتوقع انطلاق معظم تجهيزات كرة القدم الأسبوع الجاري بعد تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية الأسبوع الماضي احتراماً لوفاة الملكة، وهناك بعض التغيرات الملحوظة في الجدول بسبب انتشار قوات الشرطة في أنحاء البلاد يوم الجنازة.

الموسيقى
اضطرت منصة البث الموسيقي "بويلار روم" في لندن ومهرجان "أوفرفلو" الجديد التابع للمنصة الفنية "بيكسي بالاس" للإغلاق خلال العطلة الأسبوعية، بعدما كان من المقرر أن تنطلق يومي السبت والأحد الماضيين، ولكن تم تأجيلها لوقت آخر.

المسارح
أجلت معظم المسارح الرئيسة، الواقعة في منطقة ويست إند، بما فيها العروض الكبرى لمسرحيات هاملتون، وماما ميا، وشبح الأوبرا. وانضم إليها العديد من المؤسسات الكبرى الأخرى مثل المسرح الوطني وأولد فيك وشكسبير غلوب، والعديد من المسارح الصغيرة أيضاً.

دور السينما
تُعلق العديد من دور السينما الرئيسة برامجها المعتادة، اليوم الاثنين، كما تُغلق فروع مؤسسات أوديون وبيكتشر هاوس وسينورلد مسارحها، في حين تعرض دور سينما "كيرزن" جنازة الملكة للجمهور بالمجان.

أسبوع الموضة
يستمر أسبوع الموضة نصف السنوي في لندن حتى الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، إلا أنه شهد تغييرات كبيرة شملت إلغاء عروض المنصة الرئيسة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإلغاء الحفلات. كما أوصى مجلس الأزياء البريطاني بإعادة جدولة العروض في يوم الجنازة.

المطاعم والمحلات
أعلنت بعض سلاسل المطاعم والمحلات الكبرى إغلاق فروعها في المملكة المتحدة من منتصف ليل الأحد حتى الساعة 5:00 مساء اليوم الاثنين.

أخبار ذات صلة
تراس تصل نيويورك في رحلتها الخارجية الأولى كرئيسة للوزراء
بريطانيا تتعهد بتقديم 2.6 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
بريطانيا
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©