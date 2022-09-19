8 معالم تعلِّق فعالياتها يوم جنازة الملكة إليزابيث

8 معالم تعلِّق فعالياتها يوم جنازة الملكة إليزابيث
8 معالم تعلِّق فعالياتها يوم جنازة الملكة إليزابيث
19 سبتمبر 2022 10:22
ترجمة: عزة يوسف قررت بعض المعالم في المملكة المتحدة تأجيل العديد من الفعاليات الأساسية وغلق أبوابها، لاسيما في العاصمة لندن اليوم الاثنين احتراماً لجنازة الملكة إليزابيث الثانية. وذكر موقع Timeout البريطاني قائمة بها.
المتاحف والمعارض سيُغلق متحف التاريخ الطبيعي طوال اليوم الاثنين، ومتحف العلوم المجاور له، والمعرض الوطني ومعرض تيت ومتحف تيت بريطانيا.
الأماكن السياحية كانت الملكة إليزابيث الثانية الراعية لحديقة حيوان لندن، واحتراماً لوفاتها، ستُغلق حديقة حيوان لندن وحديقة حيوان ويبسناد، وأماكن تاريخية ملكية مثل برج لندن وقصر هامبتون كورت وقصر كنسيغتون وقصر كيو.
التجهيزات الرياضية من المتوقع انطلاق معظم تجهيزات كرة القدم الأسبوع الجاري بعد تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية الأسبوع الماضي احتراماً لوفاة الملكة، وهناك بعض التغيرات الملحوظة في الجدول بسبب انتشار قوات الشرطة في أنحاء البلاد يوم الجنازة.
الموسيقى اضطرت منصة البث الموسيقي "بويلار روم" في لندن ومهرجان "أوفرفلو" الجديد التابع للمنصة الفنية "بيكسي بالاس" للإغلاق خلال العطلة الأسبوعية، بعدما كان من المقرر أن تنطلق يومي السبت والأحد الماضيين، ولكن تم تأجيلها لوقت آخر.
المسارح أجلت معظم المسارح الرئيسة، الواقعة في منطقة ويست إند، بما فيها العروض الكبرى لمسرحيات هاملتون، وماما ميا، وشبح الأوبرا. وانضم إليها العديد من المؤسسات الكبرى الأخرى مثل المسرح الوطني وأولد فيك وشكسبير غلوب، والعديد من المسارح الصغيرة أيضاً.
دور السينما تُعلق العديد من دور السينما الرئيسة برامجها المعتادة، اليوم الاثنين، كما تُغلق فروع مؤسسات أوديون وبيكتشر هاوس وسينورلد مسارحها، في حين تعرض دور سينما "كيرزن" جنازة الملكة للجمهور بالمجان.
أسبوع الموضة يستمر أسبوع الموضة نصف السنوي في لندن حتى الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، إلا أنه شهد تغييرات كبيرة شملت إلغاء عروض المنصة الرئيسة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإلغاء الحفلات. كما أوصى مجلس الأزياء البريطاني بإعادة جدولة العروض في يوم الجنازة.
المطاعم والمحلات أعلنت بعض سلاسل المطاعم والمحلات الكبرى إغلاق فروعها في المملكة المتحدة من منتصف ليل الأحد حتى الساعة 5:00 مساء اليوم الاثنين.