العالم يودع ملكة بريطانيا في جنازة رسمية مهيبة

تودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم الملكة إليزابيث في جنازة رسمية مهيبة اليوم الاثنين.
وتنتهي في الساعة 0530 بتوقيت جرينتش فترة تسجية جثمان الملكة بعد أربعة أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش في قاعة وستمنستر التاريخية بلندن.
وقبل الساعة 11 صباحا بقليل سيتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى وستمنستر آبي لحضور جنازتها.
وسيكون من بين ألفي شخص تجمعوا للمشاركة في الجنازة نحو 500 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان نائب رئيس الصين ، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا.
وسيحضر الجنازة أيضا ابن وبنت ولي العهد الحالي الأمير وليام وهما الأمير جورج(تسعة أعوم)والأميرة شارلوت(سبعة أعوام).
ووجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم يوم الأحد على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
تفاصيل الجنازة الملكية:
الساعة 05:30 ت.غ: تنتهي فترة بقاء الملكة في قاعة وستمنستر. الساعة 09:35: تقوم مجموعة برفع النعش ونقله إلى "عربة المدفع الرسمية" التابعة للبحرية الملكية، التي سبق استخدامها في جنازات الملكة فيكتوريا والملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد لويس مونتباتن. الساعة 09:44: 142 فردا من البحرية الملكية يقومون بسحب عربة المدفع. الساعة 09:52: يصل الموكب إلى البوابة الغربية لكنيسة وستمنستر. الساعة 10:00: تبدأ الجنازة الرسمية بقيادة رئيس فرع كنيسة وستمنستر وتقوم رئيسة الوزراء ليز تراس والأمين العام للكومنولث بإلقاء كلمة. الساعة 10:55: نهاية مراسم القداس تتبعه دقيقتا صمت في الكنيسة وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، وستتجنب الطائرات التحليق فوق وسط لندن.
الساعة 11:00: نهاية مراسم الجنازة الرسمية بعزف للنشيد الوطني وعزف جنائزي. الساعة 11:15: ينطلق موكب يضم الملك وبعض أفراد العائلة المالكة إلى قوس ولنغتون في هايد بارك كورنر، وستتبعهم عقيلة الملك كاميلا وزوجات وليام وهاري والأمير إدوارد – كيت وميغان وصوفي بالسيارة. الساعة 12:00: يصل الموكب إلى قوس ولنجتون، حيث سيُوضع النعش على عربة للانتقال إلى وندسور.