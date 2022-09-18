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إقبال على «إليزابيث سيتي»

إقبال على «إليزابيث سيتي»
19 سبتمبر 2022 02:19

(وكالات)

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جددت وفاة الملكة إليزابيث الثانية الاهتمام بالتذكارات البريطانية في هونج كونج التي عاشت 156 عاماً تحت التاج البريطاني، ويقول بريان أونج مؤسس متحف فيكتوريا سيتي، إن المتحف يشهد إقبالاً من الزوار الذين يعتبرون الملكة الراحلة شخصية ملهمة، وأضاف أنه بدأ جمع القطع التي تؤرخ لفترة الملكة إليزابيث الثانية عندما كان عمره 17 عاماً، واستطاع ضم أكثر من 1000 قطعة إلى متحفه، تشمل أوراقاً نقدية وميداليات عسكرية وطوابع وصوراً ملكية، وبعض الوثائق بتوقع الملكة شخصياً، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على التذكارات الملكية بعد عيد ميلاد الملكة العام الماضي، ولكنه لا يقارن بالإقبال عقب الإعلان عن وفاتها.

الملكة إليزابيث الثانية
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