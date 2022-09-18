«أوسكار» تعتذر لـ «ليتلفيذر»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

بعد ما يقرب من 50 عاماً من مواجهة صيحات استهجان على مسرح الأوسكار لرفضها تسلم جائزة نيابة عن مارلون براندو احتجاجاً على معاملة هوليوود للأميركيين الأصليين، تم تكريم ساشين ليتلفيذر من أكاديمية فنون السينما، وخلال حفل أُقيم أول أمس في متحف الأوسكار، قدمت الأكاديمية اعتذاراً علنياً لليتلفيذر المنتمية إلى شعبَي أباتشي وياكي «كان يجب أن أقول الحقيقة، البعض قد يتقبلونها وآخرون لن يستطيعوا»، مشيرة إلى أن عناصر الأمن في ذلك اليوم منعوا نجم أفلام الويسترن جون واين من الاعتداء عليها، وبعد تلك الحادثة، وجدت صعوبة في الحصول على عقود في هوليوود، بسبب التحريض ضدها.