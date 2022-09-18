الأرجنتين بطل مونديال الـ«تانجو»

بوينس آيرس (أ ف ب)

فاز ثنائيان راقصان أرجنتينيان ببطولة العالم للتانجو في العاصمة الأرجنتينية. وقال المنظمون إن أكثر من 20 ألف شخص حضروا عروض الموسيقى والرقص خلال المسابقة، مع مواجهة أخيرة على خشبة المسرح أمام مسلة بوينس آيرس التاريخية في قلب العاصمة الأرجنتينية في فئة الرقص على المسرح التي تضمنت حركات بهلوانية مذهلة. وحصدت كونستانزا فيتو وشريكها ريكاردو أسترادا لقب البطولة، وتنافس 40 زوجاً على اللقب في الفئة التقليدية أو فئة «رقص الصالون»، وتُوّج في هذه الفئة سينتيا بالاسيوس وسيباستيان بوليفار من مدينة سيبوليتي، وشارك في المسابقة 560 ثنائياً من 30 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليابان والفلبّين.