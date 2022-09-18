شيماء عباس استشارية في الطب المهني

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

‏لأنها تؤمن أن الازدهار الحقيقي لبلدها يكون بسواعد شبابها، وأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية، اختارت الدكتورة شيماء عباس لاري استشارية الطب المهني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع «مايوكلينيك»، التخصص في مجال يسهم في بناء الإنسان وتحقيق إضافة نوعية في المجال الطبي، ويعزز منظومة ‏الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي ويعمل على تطويرها.

أوضحت لاري، أن التكيف مع تطورات العصر ومعطيات التكنولوجيا الحديثة من أسس تشكيل هويتها كأول استشارية إماراتية في الطب المهني، مؤكدة أنها تطمح بأن تكون من أوائل الخبراء في مجال الطب والصحة المهنية، لا سيما أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول تشجيعاً وتمكيناً واستقطابا للقوى العاملة المتنوعة والمنتجة والمبدعة على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال.

وأكدت لاري أن الشعور بالفخر والمسؤولية تجاه الوطن وما قدمه لها من تسهيلات في جميع مراحل الدراسة المبكرة، وصولاً إلى الدراسة الجامعية والاختصاصية العليا، كانت من أهم الدوافع التي قادتها إلى التركيز على أن تكون متميزة في إنجازاتها، حتى تستطيع أن تخدم وطنها بشكل فعال، في الوقت الذي أصبحت فيه دولة الإمارات من أكثر الدول استقراراً وأسرعها في النمو والتباين الاقتصادي والأعلى في الحفاظ على وتيرة النمو في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الخارجية إليها.

بيئة تنافسية

وأوردت الدكتورة شيماء، أن سبب اختيارها لهذا التخصص يعود إلى ما تشهده الدولة من تطورات في مختلف المجالات، مبينة أن ما تتميز به الإمارات مبني على تواجد قوى عاملة منتجة وذات كفاءة عالية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ضمن بيئة تنافسية حاضنة ومستقبلية في كافة القطاعات والمجالات، وأضافت: «من هنا بدأت رحلتي في البحث عن مجال تخصصي الطبي لأسهم ‏في دعم هذه الاستراتيجية الوطنية، من خلال الاعتناء بصحة الأفراد في مكان عملهم ووقايتهم من الآثار السلبية المحتملة للعوامل وبعض الحوادث الخطيرة في بيئة العمل.

لا يقتصر دور لاري على ممارسة مهنتها، بل تعتبر سفيرة لبلادها أينما حلت وارتحلت، حيث قالت: «سواء كان تواجدي محلياً أو دولياً ‏في القطاع الصحي بعد إنهاء بكالوريوس الطب العام والجراحة، فإن الميزة الأولى والأثر الأكبر كان لكوني طبيبة إماراتية تبرز عراقة تاريخ وعمق الثقافة الإماراتية، وتعكس دور الوطن في دعم وتنشئة أبنائه ‏وتزويدهم بما يحتاجون إليه، مع بلورة الدور في دفع عجلة التقدم والنمو على جميع الأصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

‏بين الصحة والعمل

وفي شرح عن مهنتها وطبيعة عملها قالت: «إن الطب المهني هو تخصص يهدف إلى تمكين الأطباء في المجال من دراسة وتحليل التأثير المتبادل بين الصحة والعمل، من خلال التركيز على الإجراءات والسياسات الوقائية التي تهدف إلى حماية العامل أو الموظف من الأمراض والإصابات والإعاقة الناجمة عن بيئة العمل، مؤكدة على الدور المحوري للطبيب المهني، والتي يلزمها مهارات عدة ليتمكن من تنسيق الأدوار بين كل من العامل أو الموظف ورؤساء ومستشاري المنظمات والمؤسسات في كافة القطاعات من جهة، ومع شركات التأمين والجهات التشريعية والمنظومة القانونية المعمول بها في الدولة من جهة أخرى، ويتطلب هذا الأمر الحياد والموضوعية والدقة العالية لتقديم الرعاية والاستشارات الطبية المتعلقة بعدة مجالات وخدمات مثل: ‏الاستشارات المتعلقة بوضع نظام وسياسات وقائية لكافة القطاعات بناءً على تقييم المخاطر الناجمة عن بيئة العمل، تقديم استشارات طبية لتحديد التعويضات والمستحقات المترتبة على أمراض وإصابات ناجمة عن بيئة العمل.

نموذج متكامل

قالت الدكتورة شيماء لاري، إن مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع «مايوكلينيك»، تسعى لتأسيس أول مركز متخصص ومتميز إقليمياً في الطب المهني للعاملين في القطاع الصحي، وذلك عن طريق: ‏تأسيس وتدريب الكفاءات اللازمة في المجال، تقييم القوى العاملة لضمان صحتهم وسلامتهم أثناء الالتحاق بالعمل في المنشأة، تقييم حالات التسمم والتعرض للأمراض المعدية والإصابات المتعلقة بالمخاطر المهنية الموجودة في المنشأة، وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة العاملين في المنشأة، إضافة إلى تقديم نموذج متكامل لبرنامج الطب المهني في القطاع الصحي يمكن تطبيقه في أي منشأة أخرى بما يتناسب مع القوانين والتشريعات المحلية ووفقاً لأحدث المبادئ والممارسات الدولية.

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