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ديانا كرزون تكشف سر «تفاحة»

ديانا كرزون تكشف سر «تفاحة»
19 سبتمبر 2022 02:20

مراد اليوسف (دبي)

بعد أن كشفت عن أغنيتها الجديدة، بعنوان «تفاحة»، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون في حديثها لـ«الاتحاد»، أن أغنيتها الجديدة تحمل طابعاً جديداً ومختلفاً عما قدمته سابقاً، وقالت «تحمل (تفاحة) أسلوباً غنائياً وموسيقياً جديداً من اللون الغنائي الأردني الشعبي والتراثي، حيث أجدد بها تعاوني مع الشاعر محمد ساري والملحن محمد بشار والموزع الموسيقي خالد مصطفى، الذين قدمت معهم أعمالاً متعددة وناجحة في السابق».
وأكدت ديانا أن الأغنية سيتم طرحها اليوم الاثنين، على قناتها الرسمية الخاصة في موقع الـ«يوتيوب»، ضمن فيديو جديد وعصري في تصميمه، وقالت إنه من أحدث الأشكال الجديدة في طرح الأغنيات، وأكدت تفاؤلها بنجاح الأغنية على المستوى الأردني والعربي.
وذكرت ديانا أنها تفتخر بتقديم الأغنيات الأردنية العاطفية أو الوطنية، لما يحمله هذا اللون الغنائي من جماليات مختلفة تغنى بها كبار فناني الوطن العربي، وتفخر بنجاحها بالألوان الغنائية العربية الأخرى كالخليجية والمصرية واللبنانية.
وحول آخر أعمالها المطروحة من اللون الغنائي المصري بعنوان «نجم مصر»، قالت ديانا «البعض اعتقد أن الأغنية مصرية وطنية، لكنها هي أغنية غزل وعشق، وأنا سعيدة بنجاحها جماهيرياً، خاصة وأني ظهرت بها في شكل رسوم كرتونية»، وأضافت أن الأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، وتوزيع «توما» وتم تسجيلها في مصر، وهي موجودة حالياً وبشكل حصري على قناتي الرسمية في الـ«يوتيوب»، وتحقق كل يوم المزيد من الانتشار.

ديانا كرزون
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