أمينة خليل.. بطلة «استقالة مجرم»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت الممثلة المصرية أمينة خليل على فيلم «يوم استقالة مجرم»، وتجسد فيه البطولة النسائية، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول مجرم مخضرم يقرر ترك حياته البائسة والسفر للخارج هرباً من ماضيه.

العمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك فيه أمير كرارة، ويسجل العمل التعاون الفني الثاني الذي يجمعهما بعد مسلسل «العائدون»، الذي عُرض في رمضان الماضي.

كما تواصل أمينة تصوير مشاهدها فى فيلم «شقو»، حيث تجسد دور فتاة استعراضية، والفكرة مستوحاة من رواية «أمير اللصوص» للكاتب الأميركي تشاك هوجان، وتدور حول مجموعة من الأصدقاء يتخذون من الأعمال الإجرامية أسلوباً لمعيشتهم.

وتنتظر أمينة خليل التحضيرات النهائية لبدء تصوير فيلم «شماريخ»، والذي يشاركها بطولته آسر ياسين، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا التشويقية حول الجرائم المتسلسلة، تأليف وإخراج عمرو سلامة.