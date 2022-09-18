8 قواعد أساسية لـ«فن الإتيكيت»

ترجمة: عزة يوسف

آداب السلوك الاجتماعي أو «الإتيكيت»، هي التصرف الصحيح للأشخاص التي يجب الالتزام بقواعدها وفنونها، ومن المفترض أن نتبعها لأنها تشكل نظرة الآخرين إليك وكيفية تعاملهم معك وتكوين انطباعات طويلة الأمد، حسبما أوضح موقع «Sanjeev Datta» الهندي.

الترحيب بالجميع:

نظراً لأن البشر كائنات اجتماعية، يحتاجون إلى الاعتراف بهم، ولا يحب أحد أن يتم تجاهله، لذلك عندما تدخل غرفة، رحب بالأشخاص الذين تعرفهم وعرف نفسك للأشخاص الذين لا تعرفهم، حيث يساعدك ذلك في تكوين علاقات اجتماعية قوية.

الالتزام:

احرص دوماً على الوصول في الوقت المحدد إذا كان لديك موعد، ولا تجعل الآخرين ينتظرونك، حيث يدل ذلك على أنك شخص يقدر الوقت، ويترك انطباعاً بشأن تمتعك بالاحترام والمهنية، ويجعل من حولك يأخذونك على محمل الجد.

تجنب الهاتف:

عندما تكون بصحبة أشخاص آخرين، تجنب استخدام هاتفك، وتعلّم أن تكون حاضراً في البيئة الاجتماعية التي توجد بها عن طريق التواصل مع الأشخاص من حولك بدلاً من استخدام هاتفك الخلوي، وعليك أيضاً مراعاة آداب المائدة بإبعاد هاتفك أثناء تناول الطعام، وركز على وجبتك والتفاعل مع الأشخاص الذين تتناول معهم الوجبات.

الشكر:

الشكر كلمات البسيطة من القيم الأساسية التي تعلمناها في صغرنا وبدأت في الاختفاء، إلا أنها تدل على تمتع المتحدث بالأخلاق الحميدة ويحب الناس التحدث معه، حيث تصنع تلك الكلمات المعجزات.

الاهتمام:

انظر إلى الشخص الذي تتحدث إليه، إذ يدل ذلك على أنك توليه اهتمامك وتركيزك كما أنه المستمع الجيد، فيساعد هذا المتحدث على معرفة أنك تهتم به ويجعله مهتماً بإجراء محادثة معك.

الابتسامة:

ابتسم دائماً عندما تتواصل مع أحد، حيث إن الابتسام يجعلك تبدو ودوداً، كما أن مجرد ابتسامة بسيطة من شأنها أن تجعل يومك ويوم الآخرين أفضل أيضاً، وتثير أجواء من السرور والسعادة.

الاعتذار:

تعلم كيفية الاعتذار عندما تخطئ، فحتى لو لم تكن مخطئاً، فذلك يسهل الأمور ويظهرك في مظهر الشخص الأكبر والأعقل، كما يحافظ على علاقتك الاجتماعية مع الشخص الذي نشب الخلاف معه.

دقة الملاحظة:

تعتبر ملاحظة كل شيء من حولك وتعلم أشياء جديدة عن الآخرين والثناء عليهم، من أهم قواعد الإتيكيت التي يغفل عنها الكثيرون.