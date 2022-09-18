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شيخة الجابري تكتب: حوارات واحتمالات

شيخة الجابري تكتب: حوارات واحتمالات
19 سبتمبر 2022 02:19

في المساحات المنتشرة على شبكة الإنترنت والمسماة بوسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا نعيش عالماً مفتوحاً على كل شيء.. أبواب مشرعة على مدار الساعة لأي شيء، ولكل وسيلة من تلك الوسائل روادها ومرتادوها، بعضها يُشبه الصحف اليومية، وبعضها نوادٍ ليلية لا يهدأ ضجيجها، ولا يستطيع بعض مشغليها العيش دون أن يُطلعوا الناس على يومياتهم منذ الصباح وحتى وقت النوم.
يُعد موقع التواصل «تويتر» أبرز تلك المنصات بما يجمعه من بشر من شتى المعمورة مختلفي المشارب والثقافات والهُويات والاهتمامات والأفكار والآراء، ولا تعتبر هذه المنصة كغيرها تعمل على مدار الساعة من خلال كاميرا فقط، ولكن هناك رسائل تُبثّ عبرها ويتم التحاور حولها بين مختلف الفئات من مرتاديها والمنتمين إليها.
ومؤخراً تمت إثارة العديد من الموضوعات على «تويتر» ربما كان موضوع الهوية هو الأبرز، وقد تصدى للحديث حوله أكاديميون ومهتمون من أبناء الوطن، الذين أكد بعضهم على قيمة الهوية مفهوماً ومصطلحاً وحقيقة أزلية لا تحتمل كثير تأويلات لأنها ترتبط بالانتماء، والولاء، والحب للوطن والإخلاص له، فالهوية الوطنية هي بطاقة العبور نحو المستقبل اتكاءً على ماضٍ عريق، وانطلاقاً من حاضرٍ قوي، واستشرافاً لمستقبل فارقٍ عالميٍ ومؤثر.
منذ أن وعينا وأدركنا أحببنا هذه الأرض، وهذا الوطن الغالي ونحنُ نحملُ بصمتنا الوطنية الخالصة، التي هي الهُوية سلوكاً، وثقافة، وانتماءً، ومظهراً، وعلاقات إنسانية لها تقديرها واحترامها في وطن يؤمن بقيم إنسانية عظيمة من تسامح، وتعاضد، ومحبة، وتشاركٍ في كل ما فيه خير للإنسان في كل مكان.
من هنا آمن الإماراتي وهو في وطنه، وبعيداً عن المصطلحات والأيديولوجيات والإثنيات بمفاهيمها المختلفة، بأنه يعيش في وطن يتقاسم الكثيرون معه العيش والعمل فيه، جاؤوا من أصقاع الأرض؛ لأنهم وجدوا هنا ما يحلمون به من أمن وأمانٍ وسلامٍ وفرص عمل ذهبية بالنسبة للكثيرين، كل أولئك جاؤوا بهوياتهم، يحملون بصماتهم الخاصة بهم وحدهم، لا يتشاركون معنا أو مع الآخرين في الهوية والمَنبت، لذا تمازجنا معهم، ونجد أنهم خير الشركاء لنا في بناء هذا الوطن العظيم.
لذا فإن ما يُثار من حديث حول تعدّد الهويات، أو الانتماءات لا يصح منهُ إلّا ما كان واضحاً في الفهم والمقصود ويعرّف الإماراتي بهويته، دون الدخول في تكهنّات لا طائل منها، ونحنُ نعلمُ كإماراتيين من نحن، وما هويتنا، وما أصلها، وإلى أين وإلى من ننتمي، مرحّبين بكل الثقافات على أرض المحبة والفرص العظيمة.

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