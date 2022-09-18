شريف منير.. ساكن «إيجار قديم»

يلعب الفنان المصري شريف منير شخصية مُعلم بالمعاش في أحدث أعماله التلفزيونية عبر مسلسل «إيجار قديم»، حيث يعيش قصة حب مع جارته. وقال منير لـ«الاتحاد»، إن أحداث العمل تدور في إطار اجتماعي تشويقي، حول عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة يسكنها مجموعة من الأشخاص بنظام الإيجار القديم، ويشارك في البطولة، صلاح عبد الله، محمد الشرنوبى، فيدرا، بسمة داوود، إلهام وجدي، هشام إسماعيل، حازم سمير، تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ويعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية. وأشار شريف إلى أنه لم يحسم قراره حتى الآن بشأن مشاركته في دراما رمضان المقبل، حيث عرضت عليه في الفترة الماضية مجموعة من السيناريوهات، لكنه مازال يفاضل بينها ليختار الأنسب منها. وانتهى منير من تصوير فيلم «السرب»، ومن المقرر طرحه في دور العرض الشهر المقبل بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، ويجسد فيه شخصية قائد القوات الجوية المصرية، كما ينتظر عرض فيلم «يوم 13» وهو أول عمل مصري 3D، والذي تعرض للعديد من التأجيلات خلال الفترة السابقة. وعن التحضير للجزء الثاني من مسلسل «الزيبق»، قال: لا أعلم شيئاً عن ذلك، ولم يتواصل معي أحد من الشركة المنتجة. وكان آخر أعمال شريف في الدراما مسلسل «إجازة مفتوحة»، الذي عرض العام الماضي.