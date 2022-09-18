«الدولي لسينما المرأة».. يكرّم ليلى علوي بالمغرب

سيتم تكريم الممثلة والنجمة المصرية القديرة ليلى علوي في المهرجان الدولي لسينما المرأة، الذي ينظم دورته الـ 15 خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى أول أكتوبر المقبل بمدينة سلا، كما سيتم عرض شريط «إنذار بالطاعة» الذي شاركت فيه ليلى علوي إلى جانب محمود حميدة وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، وإخراج عاطف الطيب. يحتفي المهرجان الدولي لسينما المرأة في دورته المقبلة بسينما دولة السنغال، من خلال عرض أفلام سينمائية سنغالية، وتكريم بعض رواد السينما في هذا البلد الإفريقي، حيث يتم عرض الفيلم السنغالي «أتلانتيك» للمخرجة ماتي ديوب، والذي تم عرضه في المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي 2019، وفاز بالجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم، كما فاز بجائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي، وتدور أحداثه حول عمال يقررون تشييد برج وبدون أجر لعدة أشهر بإحدى ضواحي العاصمة داكار، مغادرة البلاد عبر المحيط من أجل مستقبل أفضل في أوروبا. كما سيتم عرض أفلام أخرى من القارة الإفريقية تتناول قضايا المرأة، منها «الكونغو.. طبيب لإنقاذ النساء»، لانجيل ديابانج، «الوقت في صالحنا» لكاتي لينا ندياي، و«تحت السماء المرصعة بالنجوم» لديانا جاي. ويتنافس على جائزة الأفلام الروائية الطويلة التي صورت كلها عام 2021 فيلم «قصر النظر» من توقيع المخرجة والممثلة سناء عكرود، وفيلم «على طول البحر» لأكيو فوجيموتو، (إنتاج مشترك بين اليابان وفيتنام)، «أسعد أيامنا» لسول بيروزو بيشون ريفيير، (إنتاج مشترك بين إيطاليا والأرجنتين)، «سعاد» لآيتن أمين، (إنتاج مشترك بين مصر، تونس وألمانيا)، «شانكر فايريز» لعرفانا ماجومدار، الهند، «خلية النحل» بليرتا باشولي، (إنتاج مشترك بين كوسوفو، سویسرا، مقدونيا الشمالية وألبانيا)، «صيفنا الأبدي» لإميلي أوسل، فرنسا، «نينجا بيبي» لينجفيلد سف فليك، النرويج، «الأكوا» الإيلينا لوبيز رييرا، (إنتاج مشترك بين سويسرا، إسبانيا وفرنسا)، «موجا فيسنا» لسارة كيرن، (إنتاج مشترك بين سلوفينيا وأستراليا)، وتمثل الأفلام المذكورة أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. ويتنافس على جائزة الفيلم الوثائقي خمسة أفلام، وهي «العودة» لسارة الشاذلي، مصر، «بريسم» الإليونور ياموجو وأن فان. ديندرن وروزين مباکم، بلجيكا، 2021 «بلاك مامباس» إخراج لينا كارب، (إنتاج مشترك بين ألمانيا وفرنسا)، «نو سيمبل واي هوم» لأكول دي مابيور، (إنتاج مشترك بين جنوب السودان وكينيا)، «بيننا نحن النساء» السارة نوا بوزنهاردت ودانيال أباتي تيلاهون، (إنتاج مشترك بين ألمانيا وإثيوبيا). فيما يتنافس على جائزة الجمهور الشبابي الأفلام الروائية الطويلة المغربية «اللكمة» لمحمد أمين مونة، «سيد المجهول» لعلاء الدين الجم، «15 يوم» لفيصل الحليمي، «لامورا، الحب في زمن الحرب» لمحمد إسماعيل، و«أبواب السماء» لمراد الخوضي. وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة من: ماريان خوري، منتجة ومخرجة مصرية رئيسة اللجنة المكونة من: مارتين ندياي، مديرة مهرجان أفلام المرأة الأفريقية، فاطمة العياشي، ممثلة ومخرجة مغربية، أميلي فان المبت، مخرجة بلجيكية، كارولين كوينود، مخرجة سويسرية.