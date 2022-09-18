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كاميلا عن الملكة الراحلة إليزابيث: سأتذكر دوماً ابتسامتها

الملكة الراحلة إليزابيث وتشارلز وكاميلا(أرشيفية)
18 سبتمبر 2022 13:58

قالت كاميلا زوجة عاهل بريطانيا الجديد الملك تشارلز إن ابتسامة الملكة الراحلة إليزابيث "لا يمكن نسيانها"، وذلك في رسالة تقدير للملكة الراحلة نُشرت اليوم الأحد.

وأضافت كاميلا متحدثة عن وفاة الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما، "إنها جزء من حياتنا إلى الأبد. أبلغ من العمر الآن 75 عاما ولا أستطيع أن أتذكر وجود أحد إلا الملكة".

وتابعت قائلة في الرسالة التي تم تسجيلها ضمن حزمة في الأشهر الثلاثة الماضية "لا بد أن الأمر كان صعبا جدا عليها أن تكون المرأة الوحيدة. لم يكن هناك نساء رئيسات للوزراء أو رئيسات. لقد كانت الوحيدة ولذلك أعتقد أنها رسمت دورها بنفسها".

وأصدر تشارلز عددا من الرسائل الشخصية عن الملكة الراحلة، عبر فيها عن أنه سيفتقد "والدتي الغالية".

وقالت كاميلا في الرسالة "لديها هاتان العينان الزرقاوان الرائعتان، وعندما تبتسم تضيئان وجهها بالكامل. سأتذكر ابتسامتها دوما، فتلك الابتسامة لا يمكن نسيانها".

وازدادت شعبية كاميلا، الزوجة الثانية لتشارلز، منذ زواجهما في عام 2005.

وتكلل هذا التحول عندما منحت الملكة إليزابيث، خلال احتفالها بذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش في فبراير، مباركتها لحصول كاميلا على لقب الملكة، وقالت إن لديها "رغبة صادقة" في أن تفعل ذلك.

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