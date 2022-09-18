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شقيق عادل إمام ينفي الشائعات المتداولة
الفنان الكبير عادل إمام
18 سبتمبر 2022 12:27
ضجت مواقع التواصل في مصر والعالم العربي خلال الساعات الأخيرة بشائعة تفيد بإصابة النجم المصري الكبير، عادل إمام، بمرض "الزهايمر"، لكن سرعان ما تم نفي هذه الأخبار على لسان شقيق "الزعيم".
وأوضح المنتج عصام إمام في تصريحات أن عادل إمام، بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مرض، كما أنه يستعد لفيلم جديد مع نجله الفنان محمد إمام. وفق موقع "سكاي نيوز عربية".
وأشار إلى أن هذه الأخبار مجرد شائعات من أجل "التريند".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني منها الفنان عادل إمام، من الشائعات، فكثير ما يتردد شائعات حول صحته، ونقله للمستشفى، حتى وصل الأمر، إلى الوفاة.
وعلق الفنان عادل إمام، في السنوات الماضية، حول الشائعات التي دائماً ما تلاحقه، وخاصة شائعة تدهور حالته الصحية، ووفاته، وعبر عن حزنه الشديد، خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية.
وقال "الناس عايزني أموت ليه.. أنا في البيت أقرأ الجرائد وأحل كلمات متقاطعة وصحتي جيدة".
ويغيب الفنان المصري عن الأعمال الفنية منذ عرض آخر أعماله الفنية، وهو مسلسل "فالانتينو"، الذي عرض في عام 2020، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
وشارك في بطولته الراحلة دلال عبد العزيز والفنان حمدي الميرغني وسليمان عيد ورضا إدريس وبدرية طلبة وغيرهم من النجوم.
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المصدر: وكالات
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