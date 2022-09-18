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دنيا

6 فوائد سحرية للقهوة على صحتك

القهوة.. كم فنجاناً يجب أن تشرب في اليوم؟
18 سبتمبر 2022 10:37

القهوة تجلب فوائد صحية عديدة إلى جانب اليقظة وتحفيز الطاقة، فتناولها بانتظام يرتبط بانخفاض الوفيات السرطانية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع 2.

ووفقاً للباحثة ليزا غانجهو اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي في جامعة نيويورك: «قد يقلل استهلاك القهوة المعتدل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة؛ مثل متلازمة التمثيل الغذائي، أو السمنة، أو داء السكري، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو بعض أنواع السرطان». 


ويعتقد باحثون أن ما يجمع بين القهوة والتأثير على هذه المشكلات الصحية المختلفة هو «ميكروبيوم الأمعاء».

وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة «نيوترينتس» أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يرتبط بالتغيرات في بعض مجموعات الجراثيم المعوية التي قد يلعب فيها البوليفينول الغذائي والكافيين دوراً.

ويعتبر تناول 3 فناجين قهوة يومياً صحياً، حيث لا ينبغي أن يزيد معدّل الكافيين اليومي عن 400 ملغ.

 

وهذه أبرز الفوائد الصحية للقهوة :

 

منشطة للقناة الهضمية، ومدرة للبول

 

منشطة طبيعية للحركة والتركيز

 

تمنع نمو وتكدّس البكتيريا الضارة

 

تحوي عناصر تحفّز نمو البكتيريا الجيدة

 

تخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي

 

تقلل مخاطر السكري والسمنة

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