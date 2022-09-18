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دنيا

أكثر من 100 دار سينما في بريطانيا تعرض جنازة الملكة

أشخاص أمام نعش الملكة إليزابيث في لندن
18 سبتمبر 2022 08:56

قالت الحكومة البريطانية، إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الجنازة التي تقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وآي.تي.في وسكاي.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم في جنازة الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبرعن 96 عاما.

وأعلنت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية. ويمكن أن يشهد الجنازة جمهورا أكبر مما شوهد في مناسبات رئيسية أخرى في التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية.

وقالت جمعية السينما في المملكة المتحدة يوم الخميس إن الدخول إلى دور السينما سيكون بالمجان.
واصطف مئات الآلاف من الأشخاص لساعات هذا الأسبوع لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث المسجى في قاعة وستمنستر حتى بداية يوم الاثنين.

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المصدر: وكالات
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