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«العدل الأميركية» تحضر في جلسة «آبل» و«إبيك غايمز»

«العدل الأميركية» تحضر في جلسة «آبل» و«إبيك غايمز»
18 سبتمبر 2022 00:55

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

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ترغب وزارة العدل الأميركية في إبداء رأيها بالنزاع المرتبط بالاحتكار بين شركتي «آبل» و«إبيك غايمز» اللتين من المقرر أن تمثلا أمام إحدى المحاكم خلال الشهر المقبل، بعد عام على إصدار محكمة في كاليفورنيا حكماً لصالح «آبل»، ومنحت محكمة الاستئناف وزارة العدل الحق في إرسال ممثل عنها إلى جلسة 21 أكتوبر، وقال محامو وزارة العدل: «إنّ محكمة المنطقة ارتكبت أخطاء قانونية قد تعرّض تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار وخصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي فيه، للخطر»، ويفترض أن يمثل وكلاء «آبل» و«إبيك»، بالإضافة إلى محامين عن وزارة العدل، أمام المحكمة التي ستنظر في حجج هذه الأطراف المكتوبة.

وزارة العدل الأميركية
الولايات المتحدة
آبل
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