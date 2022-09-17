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بروداي تودع «شبح الأوبرا»

بروداي تودع «شبح الأوبرا»
18 سبتمبر 2022 00:55

(رويترز)

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تقرر وقف عرض مسرحية «شبح الأوبرا»، وهي أقدم المسرحيات عرضاً في برودواي بنيويورك في 18 فبراير 2023 بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات حتى بعد استئناف نشاط المسارح في نيويورك بعد جائحة «كورونا»، وكانت المسرحية تمثل عنصراً أساسياً في عالم برودواي مع حصولها على أكثر من 70 تكريماً مسرحياً رئيسياً و13733 عرضاً منذ بدايتها في عام 1988، وعلى الرغم من هذا التاريخ ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن المسرحية كانت تخسر مليون دولار شهرياً، وأبدى المعجبون حزنهم بشأن هذه الأخبار مما يعكس ما تعنيه هذه المسرحية للمشاهدين والجمهور على حد سواء.

مسرحية «شبح الأوبرا
برودواي
نيويورك
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