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عجوز يقتل زوجته ثم ينتحر

مسدس
17 سبتمبر 2022 22:33

قتل رجل عجوز زوجته المريضة في مقبرة في النمسا ثم انتحر، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة اليوم السبت.
اكتشفت الجثتان، مساء أمس الجمعة، في مدينة جراتس، ثاني أكبر مدن البلاد، بالقرب من قبر محجوز للزوجة مسبقاً.
وعثر المحققون، في مكان الحادث، على مذكرة يعلن فيها الزوجان أنهما اتفقا على الانتحار معاً.
وأشار الزوج، البالغ من العمر 75 عاماً، في المذكرة إلى أن الدافع الذي جعله يقدم على ذلك هو مرض زوجته (71 عاماً)، وهي قعيدة على كرسي متحرك.
وأطلق العجوز رصاصة في الرأس على زوجته أولاً قبل أن يطلق على نفسه رصاصة أخرى في الرأس مباشرة بعد ذلك.
أبلغت الشرطة من قبل امرأة بأن حثتي شخصين غارقين في الدماء تقبعان في المقبرة.
وقد عثرت الشرطة على سلاح الجريمة الجماعية، بجانب الزوجين.

المصدر: د ب أ
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