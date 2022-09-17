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«مذكرات».. طارق لطفي في رمضان

«مذكرات».. طارق لطفي في رمضان
18 سبتمبر 2022 00:56

محمد قناوي (القاهرة) 

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طارق لطفي.. خارج «الدفعة»

حسم الفنان المصري طارق لطفي العمل الدرامي الذي يخوض به سباق رمضان المقبل بعنوان «مذكرات زوج»، وتدور الأحداث حول زوجين، يواجهان الكثير من الخلافات والمشاكل، والتي تتصاعد فجأة لتطرد الزوجة زوجها من المنزل. 
 قال طارق لطفي، إن العمل مأخوذ عن قصة للكاتب أحمد بهجت، والمعالجة الدرامية للسيناريست محمد سليمان عبد المالك، وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية، حول الخلافات داخل الأسرة، وعدم التوافق الفكري بين أفرادها. 
وأشار لطفي، إلى أنه سيعرض له في أكتوبر المقبل مسلسل «ليلة السقوط» والذي صُور قبل عام، تأليف مجدى صابر، وإخراج ناجي طعمي، ويشارك في بطولته باسم ياخور وصبا مبارك وكندة حنا، وقصته تدور بين أعوام 2014 و2017، ويرصد التصدي لتنظيم داعش بالعراق حيث يجسد لطفي شخصية أحد زعماء داعش «أبو عبدالله الدباح» وهي شخصية حقيقية مأخوذة من الواقع، وتوثق ما حدث على أيدي إرهابيي التنظيم، من تهجير وتعذيب وسلب للأموال، بالإضافة إلى التدمير والسرقة. يذكر أن آخر أعمال طارق، مسلسل «جزيرة غمام»، مع مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، وتعود أحداثه إلى ما قبل 100 عام، بقرية على شاطئ البحر الأحمر، وتم عرضه رمضان الماضي.

طارق لطفي
رمضان
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