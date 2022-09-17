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أمير كرارة.. «استقالة مجرم»

أمير كرارة
17 سبتمبر 2022 18:22

محمد قناوي (القاهرة) 
يعود الممثل المصري أمير كرارة للسينما بعد غياب ثلاث سنوات من خلال فيلم بعنوان «يوم استقالة مجرم»، تأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في يوم واحد، في إطار الأكشن والكوميديا، وتشاركه البطولة النسائية أمينة خليل.
وقال كرارة إنه يجسد في العمل شخصية مجرم يدخل السجن، وبعد خروجه يقرر السفر للخارج هرباً من ماضيه وتواصل الشركة المنتجة، في الفترة الحالية إنهاء التعاقدات مع باقي الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، لتحديد موعد بدء التصوير.
وأضاف أمير أنه يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سوق الكانتو»، ويعود من خلاله للدراما الشعبية بعد غياب أكثر من 6 سنوات، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات في مصر، تأليف هاني سرحان، في أول تعاون بينهما، وإخراج حسين المنباوي.
و«الكانتو» هو سوق للملابس المستعملة والمستوردة من الخارج، وأول من أدخل هذه التجارة والتي تعرف أيضاً بتجارة «البالة» بالإسكندرية، الإيطاليون واليونانيون والشوام، وتوارثتها مجموعة من التجار السكندريين.

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