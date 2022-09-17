محمد الشحي.. «يعيش يومه»

مراد اليوسف (دبي) طرح الفنان الإماراتي الشاب محمد الشحي أغنية منفردة جديدة تنتمي للأغنيات الاجتماعية، تحمل عنوان «أعيش اليوم»، وتتحدث كلماتها عن راحة البال ووجود الأصدقاء من حوله، حيث يقول في أبياتها التي كتبها الشاعر الإماراتي عبدالله بن سليم الكتبي: أعيش اليوم افضل من قبل امسه ولا حاتيت مالي ناقص وزايد ولا عورت راسي لو بتي رمسه نعيش نشوف منلي خربطو وايد وقام الشحي بتلحين الأغنية بنفسه، وأسند مهمة توزيعها الموسيقي لـ«خليفة ساوند»، وطرحها عبر قناته الموسيقية في اليوتيوب، متمنياً من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن تحقق الأغنية النجاح والانتشار بين الجمهور ويستمتع بها. وكان الشحي قد طرح آخر أغنياته العاطفية بعنوان «الليالي السود» من كلمات «فطيما» وألحانه وتوزيع «الموس»، وحققت حتى الآن 170 ألف مشاهدة في موقع الـ«يوتيوب».