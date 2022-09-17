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شريف دسوقي.. «سمسار» أعضاء بشرية

شريف دسوقي.. «سمسار» أعضاء بشرية
17 سبتمبر 2022 16:25

محمد قناوي (القاهرة) 

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يلعب الممثل المصري شريف دسوقي دور سمسار أعضاء بشرية في فيلم «ع الزيرو» ويحاول مساعدة محمد رمضان الذي يعاني من ظروف صعبة بسبب مرض ابنه، فيدخل في العديد من المشكلات، في إطار الأكشن والمغامرات.
 وقال دسوقي إنه يستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم «وقفة رجالة» مع ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب، تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي، متمنياً أن يحقق نفس نجاح الجزء الأول.
 وأضاف أن الجزء الجديد يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، وهناك أبطال جدد سيشاركون فيه سوف يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، إلى أن يتم تحديد الموعد النهائي لبدء التصوير.
وانتهى شريف من تصوير مشاهده في فيلم «فضل ونعمة»، وتدور أحداثه داخل مطعم يمتلكه شخصان هما فضل ونعمة، ومن المنتظر طرحه خلال إجازة منتصف العام الدراسي، ويشارك في العمل هند صبري وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، الذي يعود للإخراج السينمائي بعد غياب أكثر من 14 عاماً منذ آخر تجاربه «حسن ومرقص» عام 2008.
وعبر دسوقي عن سعادته بردود الفعل حول دوره في مسلسل «وش وضهر» مع إياد نصار وريهام عبد الغفور، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه على إحدى المنصات، وجسد خلاله شخصية مزور للوثائق والشهادات الجامعية. 

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