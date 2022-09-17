الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الصيف.. ينعش الغناء

الصيف.. ينعش الغناء
17 سبتمبر 2022 12:17

سعيد ياسين (القاهرة)
شهد فصل الصيف في مصر إقامة العديد من الحفلات الغنائية التي شارك فيها مغنون من الدول العربية، وجاءت بمثابة انتعاشة قوية بعد عامين من منع الحفلات بسبب فيروس "كورونا"، ولاسيما ضمن مهرجان "محكى القلعة" في القاهرة.


هناك فرق 
وأكدت نادية مصطفى التي شاركت مع هاني شاكر في إحدى حفلات "محكى القلعة" أنها استمتعت بالحفل، فيما أبدت انزعاجها من بعض الأسعار المبالغ فيها، والتي لا تقدر على شرائها إلا فئة محدودة من الجمهور، وطالبت المطربين بتخفيض أجورهم.
ووصف الناقد سيد محمود سلام، ما حدث على أرض القلعة بأنه بهجة وموسيقى وغناء، لأن الجمهور يبحث عن الأصالة أينما وجدت، فمنذ أول ليلة أحياها هشام عباس، بعث الإقبال على حفلاته التفاؤل بأن الموسيقى والأصوات التي تؤمن بالكلمة واللحن لا تزال في المقدمة.
 ثم جاء حفل علي الحجار الذي تفاعل معه جمهور المهرجان باعثاً الروح في الحفلات المفتوحة في الهواء الطلق، وكذلك حفلات مدحت صالح ونسمة عبدالعزيز ومصطفى حجاج وحنان ماضي ومي كمال وأحمد جمال.


كامل العدد ورفع حفل نوال الزغبي لافتة "كامل العدد" في "مهرجان القلعة"، والتي أعربت عن استمتاعها كثيراً بالغناء على مسرح القلعة لأول مرة وسط تفاعل كبير من الحضور، وأكدت أنها كانت تشعر باشتياق كبير للجمهور المصري.


استثمار 
وقال المؤرخ الموسيقي محمد عبدالله مطاوع إن الساحل الشمالي خلال السنوات الأخيرة أصبح ملاذاً لغالبية المطربين لتقديم حفلاتهم التي تكتظ بالجمهور من مختلف الفئات. وأوضح مطاوع أن الاستثمار يلعب دوراً كبيراً في الحفلات الغنائية كما يحدث تماماً في مباريات كرة القدم.

أخبار ذات صلة
تحذير من عرض الخضراوات والفاكهة تحت أشعة الشمس
أسخن صيف في أوروبا يكشف عن درب صخري

الأغلبية المنفتحة 
وترى الناقدة ماجدة موريس أن جمهور موسم القلعة، كبير يتجاوز أي جمهور آخر لحفلات الموسيقى والغناء التي تقيمها وزارة الثقافة.
 وأثنت على الجهد الذي تبذله وزارة الثقافة لإتاحة هذه الفرصة أمام الجمهور من مختلف الفئات، ودعت للمزيد من المواسم والمهرجانات الغنائية والموسيقية في كل المحافظات، لدعم الفن الراقي والجميل.


تعميم 
وطالب الموسيقار حسام عبدالمنعم بتعميم ما يقدمه "مهرجان القلعة" في مختلف الأقاليم، وأن ينتقل كذلك إلى المحافظات النائية، ومنها الأثرية التي يمكن أن تحظى باهتمام محلي وعربي وأجنبي، حيث يمكن تقديم حفلات للفن الشعبي للسائحين في الأقصر وأسوان وتدرج ضمن حفلات المهرجان.

سواحل أخرى
ويرى الملحن مدين أن حفلات الساحل الشمالي التي بدأت قبل سنوات وجذبت نجوم الغناء المصريين والعرب، وصلت إلى ذروتها هذا العام وأعادت الحفلات الغنائية التي كانت حديث المجتمع خلال تسعينيات القرن الماضي، كما كان يحدث في حفلات "ليالي التلفزيون" و"أضواء المدينة". وتمنى أن تمتد الحفلات إلى ساحل البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ والجونة ودهب وسواها.

أضواء المدينة
وطالب المؤرخ والناقد الموسيقي أحمد السماحي المسؤولين عن الثقافة في مصر بعودة حفلات "أضواء المدينة" و"ليالي التلفزيون" بشكل جديد وعصري، وأن تتولى إدارتها مجموعة من العاشقين للموسيقى والغناء، وتضم الحفلات مطربي مصر والعرب.
وكان عمرو دياب أحيا في بداية موسم الصيف حفلاً حضره الآلاف في مدينة العلمين الجديدة، وأقام محمد منير حفلاً في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بعد غياب 10 سنوات عن الحفلات فيها، كما عاد كاظم الساهر بعد غياب 10 سنوات من خلال حفلين في الساحل الشمالي ودار الأوبرا. 

الصيف
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©