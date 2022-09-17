وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند

وصلت ثمانية فهود أفريقية إلى الهند على متن طائرة اليوم السبت في إطار محاولة طموحة لإعادة إدخال الحيوان إلى الهند بعدما انقرض من هناك قبل ما يقرب من 70 عاما.

ووصلت الطائرة القادمة من ناميبيا في قاعدة تابعة للقوات الجوية في مدينة جواليور بولاية مادهيا براديش صباح اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الهندية "ايه ان اي". ومن المقرر نقل الفهود بمروحية إلى حديقة وطنية قريبة حيث سيقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإطلاقهم في منطقة حجر صحي مخصصة لهم.

وستظل الفهود في المنطقة المخصصة لهم من أجل مراقبتهم في الفترة المقبلة.

وهذا هو أول مشروع من نوعه لمحاولة إعادة تقديم الفهود من قارة إلى أخرى، وفقا ليادفيندراد جهالا، أحد العاملين في المشروع. وأوضح أن الهند تعتزم الاستمرار في استيراد الفهود خلال السنوات القليلة المقبلة.