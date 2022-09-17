الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند

وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
17 سبتمبر 2022 08:55

 وصلت ثمانية فهود أفريقية إلى الهند على متن طائرة اليوم السبت في إطار محاولة طموحة لإعادة إدخال الحيوان إلى الهند بعدما انقرض من هناك قبل ما يقرب من 70 عاما.
ووصلت الطائرة القادمة من ناميبيا في قاعدة تابعة للقوات الجوية في مدينة جواليور بولاية مادهيا براديش صباح اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الهندية "ايه ان اي".   ومن المقرر نقل الفهود بمروحية إلى حديقة وطنية قريبة حيث سيقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإطلاقهم في منطقة حجر صحي مخصصة لهم.
وستظل الفهود في المنطقة المخصصة لهم من أجل مراقبتهم في الفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة
إجلاء ركاب بعد انبعاث دخان من طائرة هندية في مطار مسقط
صواعق البرق تودي بحياة 23 شخصاً في الهند

وهذا هو أول مشروع من نوعه لمحاولة إعادة تقديم الفهود من قارة إلى أخرى، وفقا ليادفيندراد جهالا، أحد العاملين في المشروع. وأوضح أن الهند تعتزم الاستمرار في استيراد الفهود خلال السنوات القليلة المقبلة.

المصدر: د ب أ
الهند
الفهود
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©