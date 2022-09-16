«لعبـة الحبار» يحتفل بجوائز إيمي

احتفل طاقم عمل مسلسل «لعبة الحبار»، يتقدمهم المخرج الكوري الجنوبي هوانغ دونغ هيوك، والممثلة الكورية الجنوبية لي يو مي، في سيؤول، بالفوز بجوائز إيمي التلفزيونية، وعقد الفريق مؤتمراً صحفياً على هامش الاحتفال، أعرب خلاله الممثلون عن فخرهم وسعادتهم بهذا الإنجاز غير المسبوق.

وكان «لعبة الحبار» قد حقق إنجازاً تاريخياً عندما تقاسم مع مسلسل «ساكسيشن» الأميركي جوائز «إيمي» التلفزيونية، واقتنص مجموعة مكافآت، أهمها جائزة أفضل ممثلة التي حصلت عليها بطلة العمل لي جونغ جاي.

وحقق المسلسل شهرة واسعة عبر تجسيده شخصيات مهمشة في كوريا الجنوبية.