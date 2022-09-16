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«برسيفرنس» يرصد بصمات حيوية على المريخ

«برسيفرنس» يرصد بصمات حيوية على المريخ
17 سبتمبر 2022 00:02

واشنطن (أ ف ب) 

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بلغ الروبوت الجوال «برسيفرنس»، الموجود على سطح المريخ، مرحلة أساسية من مهمّته الرامية إلى البحث عن آثار للحياة على الكوكب الأحمر، وجمع عيّنات هي «الأكثر قيمة» حتى اليوم لاحتوائها بصمات حيوية محتملة، ينبغي التأكد منها عبر تحليلات تُجرى على الأرض، وفق وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». ومع أنّ هذا الاكتشاف لا يشكل دليلاً قاطعاً على أنّ الحياة كانت قائمة سابقاً على المريخ، لكنّه يمثل أفضل فرصة حتى اليوم للتمكن من رصد حياة جرثومية سابقة.
وتعتزم «ناسا» نقل العيّنات إلى الأرض عبر مهمة جديدة تطلقها بحلول سنة 2033.

برسيفرنس
المريخ
كوكب المريخ
استكشاف المريخ
الكوكب الأحمر
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