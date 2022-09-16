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أحمد آدم.. «القرموطي» درامياً

أحمد آدم
16 سبتمبر 2022 21:58

محمد قناوي (القاهرة)
يستعد أحمد آدم لتصوير مسلسل «القرموطي»، والذي من المتوقع أن يبدأ في فبراير المقبل، وقال آدم إنه سوف يستكمل شخصية القرموطي من خلال حكايات جديدة، في 15 حلقة تجري حالياً كتابتها والتحضير لها، وسيكون مفاجأة كبيرة. 
وعن إصراره على تقديم شخصية القرموطي في عدد من الأعمال، قال إن الجمهور السبب لأنه أحب الشخصية ويريدها، ويطلبها على الشاشة دوماً.
يشارك آدم في فيلم «جوازة بالعافية»، ويجسد شخصية «زيكو» الذي يعمل في البورصة، ويتعرض للعديد من المواقف الصعبة خلال عمله في إطار الكوميديا الساخرة. 
وقال: إن «الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف من خلال مواقف إنسانية وخفة الظل، ودائما اختياراتي لأعمالي تعتمد على كيف يمكن أن تضحك العقل قبل القلب، وهنا نعتمد على إضحاك القلب أولاً». 
العمل تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتشاركه البطولة غادة عبد الرازق في أول لقاء يجمع بينهما، وقد بدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.
واعترف آدم بأنه مقصر في الدراما لأنها تستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد والتصوير، وأعرب عن أمنيته بأن يستمر في تقديم دراما الحلقات القصيرة، ويعتاد على هذه النوعية.

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