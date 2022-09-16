7 مسلسلات ترفع شعار «الغموض»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

شهد الموسم الصيفي للدراما العربية إنتاج 11 مسلسلاً، واحتلت دراما الغموض والتشويق نصيب الأسد في 7 أعمال، وكانت كل الأعمال قصيرة من 10 إلى 15 حلقة، عدا مسلسل واحد من 25 حلقة، وعُرض منها 6 مسلسلات على إحدى المنصات الرقمية.

بيروت 303

3 شخصيات سياسية بارزة على متن إحدى الطائرات تتعرض لانفجار يؤدي إلى سقوطها ووقوع العديد من الضحايا، وتكتشف السلطات أن الحادث مدبَّر من رجل أعمال ذي سلطة ونفوذ. هكذا تدور أحداث المسلسل اللبناني «بيروت 303»، في 15 حلقة، وتم عرضه في 12 يونيو الماضي، تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان، وشارك في بطولته عابد فهد وسلافة معمار.

الثمانية

افتتح مسلسل «الثمانية» الموسم الدرامي، وتدور أحداثه في 11 حلقة، حول مقتل فتاة يقرر حبيبها الانتقام لها، ويكتشف أنها قُتلت على يد والدها، تأليف المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد مدحت، وشارك في بطولته آسر ياسين وسارة عبد الرحمن.

وش وضهر

عُرض مسلسل «وش وضهر» في يونيو الماضي، ودارت أحداثه حول انتحال شخص صفة طبيب يقرر بدء حياة جديدة ويهجر زوجته بعد حصوله على أموال من إحدى العصابات، من تأليف ورشة سرد، سيناريو وحوار الثنائي شادي عبدلله وأحمد بدوي، إخراج مريم أبو عوف، وشارك في بطولته إياد نصار، ريهام عبد الغفور وثراء جبيل.

من... إلى

تناول المسلسل اللبناني «من... إلى»، قضية رب أسرة يفقد نجله وتختفي زوجته الحامل ويكتشف ماضيها الإجرامي، تأليف بلال شحادات، إخراج مجدي السميري، وشارك في بطولته قصي خولي وفاليري أبو شقرا. وهو العمل الوحيد من 25 حلقة بين الأعمال المعروضة، وتم عرضه في يوليو الماضي.

منعطف خطر

مسلسل «منعطف خطر»، عُرض في يوليو الماضي، في 15 حلقة، ودارت أحداثه حول مقتل مدونة إلكترونية شهيرة ليتم الكشف عن أسباب الجريمة، من تأليف محمد المصري، إخراج سدير مسعود، وشارك في بطولته باسم سمرة وريهام عبد الغفور.

الليلة واللي فيها

في أولى تجاربها بعالم المنصات الرقمية، تخوض الممثلة زينة مسلسل «الليلة واللي فيها»، والذي يُعرض حالياً في 10 حلقات، وتدور أحداثه حول زوجة تتعرض للابتزاز والخوف من المحيطين بها، والعمل من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وشارك في بطولته محمد شاهين وسماح أنور.

وعد إبليس

تدور أحداث مسلسل «وعد إبليس»، الذي تقرر عرضه في 16 سبتمبر الجاري، في 6 حلقات، حول رجل يضحي بروحه لإنقاذ المرأة التي يحبها بعد إصابتها بسرطان المخ. والمسلسل من إخراج البريطاني كولين تيج، ويشارك في بطولته عمرو يوسف وعائشة بن أحمد.

وجبة مفضلة

أوضح الناقد الفني مصطفى الكيلاني لـ «الاتحاد»، أن انتشار ذلك النمط الدرامي جاء لعدة أسباب، منها التطور التكنولوجي في الصناعة، عوامل الإبهار والمؤثرات البصرية، وارتفاع ذوق المشاهد العربي في ظل المنافسة بعد دخول عالم المنصات الرقمية إلى عالم الإنتاج، بالإضافة إلى أن تلك الأعمال بمثابة وجبة مفضلة لدى مختلف الشرائح العمرية. وهذا لا يعني اختفاء الأنماط الدرامية الأخرى، الاجتماعية والكوميدية والرومانسية.