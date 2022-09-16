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6 غابات الأجمل في العالم

6 غابات الأجمل في العالم
17 سبتمبر 2022 00:05

ترجمة: عزة يوسف 

يحلم الكثيرون بالتجول عبر الأشجار الفريدة والنباتات الجميلة، والانطلاق إلى البرية واكتشاف أكثر الغابات جمالاً في العالم. وبمساعدة كتاب «الغابات» للكاتب البريطاني كيرون كونولي، يضيء موقع Love Exploring المعني بالسفر والرحلات، على أجمل الغابات في العالم:

غابة دينتري الوطنية
تنمو فيها أوراق النخيل المروحية الأسترالية، وتقع في شمالي ولاية كوينزلاند بطول يصل إلى 6 أقدام أو مترين، حيث يأكل طائر الشبنم الجنوبي ثمار فاكهة النخيل، في حين يمكن استخدام أوراق الشجر في قش التسقيف وتغليف الأطعمة.

سايان الشرقية
سلسلة جبلية في جمهورية بورياتيا النائية في جنوبي سيبيريا، وكانت قديماً تمثل نقطة الحدود بين روسيا ومنغوليا، وأهم أشجارها «الصنوبر السيبيري».

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أوكالبتوس
تقع في هاواي بالولايات المتحدة، وتضم فصيلة الأوكالبتوس الوحيدة التي تنمو في الغابات المطيرة، وموطنها الأصلي إندونيسيا والفلبين وغينيا الجديدة، وتُزرع أيضاً في مزارع لب الخشب المستخدم في صناعة الورق.

الأمازون
تمتد على مساحة 2.1 مليون ميل مربع، وتحتوي على نحو 390 مليار شجرة من 16 ألف نوع، وتمتد داخل 9 دول، هي البرازيل وبيرو وكولومبيا وبوليفيا والإكوادور وغويانا الفرنسية وغينيا وسورينام وفنزويلا.

الغابة الملتوية
يُعتبر سبب التواء 400 شجرة صنوبر في هذا البستان غربي بوميرانيا في بولندا بهذا الشكل الغريب لغزاً حتى يومنا الحالي، وقد زُرِعت هذه الغابة في عام 1930 تقريباً، وقيل إن الأشجار قد تم التلاعب بها ربما لاستخدام خشبها فيما بعد في الأثاث أو بناء القوارب.

دم الآخوين
توجد في سقطرى باليمن، ونتج هذا الشكل الغريب لأشجارها عن محاولتها للتكيف مع المناخ القاحل والتضاريس الصخرية، ويلتقط غطاؤها الشبيه بالمظلة الرطوبة ويوفر الظل ويقلل من التبخر، ما يسمح للبذور بالنمو تحت الأشجار الناضجة، ويتغذى الماعز على كميات صغيرة من توت شجرة دم التنين.

الغابات
غابات الأمازون
سقطرى
سيبيريا
أوكالبتوس
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