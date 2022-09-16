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يارا تعود للأغنية الرومانسية بتوقيع السعيد

يارا وفايز السعيد
16 سبتمبر 2022 19:34

مراد يوسف (دبي)
أغنية عاطفية جديدة منفردة أطلقتها الفنانة اللبنانية يارا من اللون الغناء الخليجي بعنوان «غلا روحي» والتي جددت تعاونها بها مع الملحن الإماراتي فايز السعيد، ومن أشعار «خافق» وتوزيع موسيقي لنور هاشم.
وأوضح ملحن الأغنية فايز السعيد أن «غلا روحي» من الأغنيات التي تحمل الألحان العاطفية الرومانسية، وتحمل الكثير من الشجن، وقد تمكنت الفنانة يارا من أدائها المتمكن للحن بأحاسيس جميلة عذبة، من إيصال كلمات الشاعر «خافق» للمتلقي، حيث لامست الأغنية مشاعر عشق معبرة.
وتقول في مقدمة كلمات الأغنية:
طلبتك يا غلا روحي بلا تاخير
مسافات الحنين تعانق وصالك
على شوفك من اللهفة خفوقي طير
كأن نبضه من الاحساس غنالك
وقد عُرضت أغنية «غلا روحي»، عبر قناة الفنان فايز السعيد الرسمية في الـ«يوتيوب»، من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية مع صور جديدة للمغنية يارا.

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