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أكرم حسني.. «سنة تانية» مسرح

أكرم حسني
16 سبتمبر 2022 19:29

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يعود أكرم حسني إلى حشبة المسرح بعد غياب عامين، بعرض «حتى لا يطير الدكان»، في قالب استعراضي غنائي، ويتعاون فيه للمرة الثانية مع المؤلف أمير طعمية والمخرج محمد أوتاكا، بعد أول عروضهم «عطل فني».
يشارك في بطولة المسرحية بيومي فؤاد، ودرّة زروق، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.
وعلى الصعيد السينمائي، يواصل حسني تصوير مشاهده في فيلم «العميل صفر»، ويجسد شخصية حارس أمن بإحدى المنشآت المهمة، ويتأثر بالشخصية الخيالية «جميس بوند»، وتضعه الصدفة في مهمة وينجح بها، تأليف وائل عبدلله، وإخراج محمد سامي، ويشارك فيه محمد علاء، ونيللي كريم.
كما يواصل أكرم التحضيرات النهائية للجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ»، والذي دارت أحداثه حول شخصين يعملان في أحد البنوك الخاصة ويقرران سرقته لتحقيق أحلامهما، تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي. 

أكرم حسني
مسرحية
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