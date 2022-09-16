السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ياس ووتروورلد» تستضيف 30 يتيماً

«ياس ووتروورلد» تستضيف 30 يتيماً
16 سبتمبر 2022 15:12

أبوظبي (الاتحاد)
بالتزامن مع بدء موسم العودة إلى المدارس، استضافت «ياس ووتروورلد أبوظبي» 30 طفلاً من الأيتام الذين ترعاهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من عمر 10 – 16 سنة، حيث قضوا يوماً مليئاً بالمرح والترفيه والمغامرات المائية.
واستمتع الأطفال الذين تواجدوا برفقة متطوعي الهيئة بأوقات مميزة من خلال أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.
وتقدم «ياس ووتروورلد أبوظبي» مجموعة واسعة من أجمل الألعاب والمنزلقات المائية التي تناسب مختلف الأعمار بدءاً من الألعاب والمنزلقات المائية العائلية وصولاً إلى التجارب المفعمة بالتشويق والمغامرات المائية.

 

أخبار ذات صلة
في مجلس محمد بن زايد.. حامد بن زايد يشهد محاضرة «التعليم والتعلم»
«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية».. منصة عالمية للتراث الإنساني
أبوظبي
ياس ووتروورلد
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©