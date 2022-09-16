«ياس ووتروورلد» تستضيف 30 يتيماً

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع بدء موسم العودة إلى المدارس، استضافت «ياس ووتروورلد أبوظبي» 30 طفلاً من الأيتام الذين ترعاهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من عمر 10 – 16 سنة، حيث قضوا يوماً مليئاً بالمرح والترفيه والمغامرات المائية.

واستمتع الأطفال الذين تواجدوا برفقة متطوعي الهيئة بأوقات مميزة من خلال أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.

وتقدم «ياس ووتروورلد أبوظبي» مجموعة واسعة من أجمل الألعاب والمنزلقات المائية التي تناسب مختلف الأعمار بدءاً من الألعاب والمنزلقات المائية العائلية وصولاً إلى التجارب المفعمة بالتشويق والمغامرات المائية.