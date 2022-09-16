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عقار كورونا "إيفوشيلد" يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي

عقار كورونا "إيفوشيلد" يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي
16 سبتمبر 2022 13:01

حصل عقار ايفوشيلد كوفيد، من إنتاج شركة أسترازينيكا البريطانية، على توصية إيجابية من لجنة تنظيمية بالاتحاد الأوروبي لعلاج البالغين والمراهقين المعرضين بتطوير أعراض حادة خلال الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد.19- وقالت أسترازينيكا، اليوم الجمعة، إن الأجسام المضادة أظهرت فعالية في الحيلولة دون تفاقم المرض في التجارب السريرية، وهو ما دفع وكالة الأدوية الأوروبية لإعطاء موافقتها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
يشار إلى أن العقار مجاز بالفعل في الاتحاد الأوروبي كعلاج وقائي من تطوير كوفيد.
ويساعد هذا العقار في إعادة أسترازينيكا مجددا إلى واجهة الجهود للتصدي للوباء بعدما أدت المخاوف من حدوث جلطات دموية إلى تراجع الطلب على لقاحها العام الماضي.

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المصدر: د ب أ
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فيروس كورونا
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