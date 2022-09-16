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هاتف يغزو الأسواق العالمية بمواصفات مذهلة وسعر منافس
هاتف يغزو الأسواق العالمية بمواصفات مذهلة وسعر منافس
16 سبتمبر 2022 09:51
من بين أكثر هواتف أندرويد رواجا في الأسواق الآسيوية والعالمية حاليا يأتي هاتف Oppo F21 Pro 5G، لما يحمله هذا الهاتف من مواصفات منافسة مقارنة بسعره.
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4 ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (159.9/37/7.5) ملم، وزنه 173غ.
أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات ColorOS 12، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
والكاميرا الأساسية له حصلت على 3 عدسات بدقة (64+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.
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المصدر: وكالات
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