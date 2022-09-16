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"أنا هاكر" رسالة غريبة تصل إلى أوبر

"أنا هاكر" رسالة غريبة تصل إلى أوبر
16 سبتمبر 2022 09:45

في رسالة مقتضبة تلقاها عدد من موظفي شركة أوبر العملاقة، أعلن متسلل، مساء أمس الخميس، "أنه هاكر، اخترق بيانات الشركة".

وفي التفاصيل، تعرضت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بأوبر خلال الساعات الماضية للاختراق على ما يبدو، ما دفع الشركة إلى إبلاغ السلطات الأميركية المعنية بالأمر.

ففي تغريدة مقتضبة على حساب الشركة في تويتر، اليوم الجمعة، ودون إضافة أي تفاصيل، أعلن عملاق خدمات نقل الركاب أنه "يستجيب لحادث يتعلق بالأمن السيبراني، وأنه أبلغ السلطات المعنية بالأمر"، واعداً بنشر مزيد من التفاصيل لاحقا .

"أنا متسلل"
أتى ذلك، بعد أن كشف المتسللون عن أنفسهم في رسالة نُشرت على موقع Slack، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر ، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب الطبيعة الحساسة للحادث.

وجاء في تلك الرسالة، ما مفاده " أنا متسلل وأعلن أن أوبر تعرضت لخرق في البيانات".    
تبع ذلك موجة من عشرات الرموز التعبيرية لردود الفعل التي تظهر ما كان من المفترض أن يكون رمز صفارات الإنذار، بعد أن عطل الاختراق بعض الأنظمة، مثل Slack والأدوات الداخلية مؤقتًا.

إلا أنه لم يتضح بعد ما الذي تمكن "الهاكر" من الوصول إليه؟ على الرغم من أنه زعم بجمع بيانات التعليمات البرمجية الداخلية للشركة.

يشار إلى أن أوبر توظف آلاف المهندسين والموظفين حول العالم، فيما يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو.

وكانت تلك الشركة تعرضت في 2016 لعملية اختراق واسعة، طالت معلومات شخصية لـ 57 مليون شخص حول العالم بما في ذلك أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

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المصدر: وكالات
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