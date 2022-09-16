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اكتشاف "أقدم قلب في العالم"!

اكتشاف "أقدم قلب في العالم"!
16 سبتمبر 2022 08:49

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا ما يمكن أن يكون أقدم قلب على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى 380 مليون عام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا " أن هذا العضو العضلي خاص بسمكة فكية متحجرة سبحت في المياه خلال العصر الديفوني، منذ ما بين 419 مليون و359 مليون سنة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى القلب "المحفوظ بشكل جميل"، وجد الباحثون أيضا معدة وأمعاء وكبد متحجرين.
وتشير النتائج، التي نُشرت في مجلة ساينس، إلى أن الأعضاء خاصة بجسم سمكة من عائلة المفصليات- وهي مجموعة منقرضة من الأسماك المدرعة التي لها تشريح مشابه لسمك القرش الحديث،وفقا للعلماء.
ويعقد العلماء الأمل في أن يسلط هذا الاكتشاف الضوء على كيفية تطور المخلوقات، بما في ذلك البشر.

وكان قد تم العثور على الحفريات في تكوين جوجو في منطقة كيمبرلي غربي أستراليا، وهي شعاب مرجانية تحافظ على الحيوانات والنباتات الفريدة من العصر الديفوني المتأخر.

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سمكة
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