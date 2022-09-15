بايدن في معرض السيارات

أبوظبي (وكالات)

تفقد الرئيس الأميركي جو بايدن معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات 2022 في مركز هنتنغتون بلس للمؤتمرات بولاية ميشيغان، وقضى قرابة الساعة في تفقد السيارات المعروضة والتعرف على إمكاناتها ومواصفاتها الفنية.

وركزت جولة بايدن في المعرض بشكل أساسي على السيارات الكهربائية، بهدف التأكيد على أهمية هذه الصناعة الآخذة في النمو، باعتبارها حلاً لأحد أبرز التحديات العالمية.

وأعرب رواد ومنظمو المعرض عن سعادتهم بتواجد الرئيس بينهم، وقالوا إنها «كانت لحظات مفعمة بالتشويق، كانت ساعة تقريباً لكنها مرت سريعاً جداً».