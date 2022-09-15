4 نصائح لتربية أطفال سعداء

ترجمة: عزة يوسف

أكد خبراء ضرورة أن يتعلم الطفل منذ سن مبكرة، التنافس مع نفسه أولاً قبل أي شخص آخر، ليصبح شخصية أفضل من التي كان عليها بالأمس. وقدم موقع Times of India بعض النصائح لتربية أطفال ناجحين حسب أعمارهم:

1- حتى 8 سنوات

يجب أن يُدلَّل الأطفال، وأن يعامَلوا كأمراء وأميرات، مع تعليمهم مهارات حياتية أساسية مهمة، وجعلهم يشعرون بالحب والأهمية في حياة الأبوين.

2- من 9 حتى 12 سنة

يجب أن يحاول الآباء الظهور كقدوة حسنة، وتجنب الأخطاء المحتملة التي يمكن أن تحدث أمام أطفالهم، مع تجنب المشاكل الخطيرة. ويجب على الوالدين إشراك الطفل في المشاكل الشائعة وطرق حلها، والاعتذار لبعضهما بعضاً إذا تجادلا أمامه حتى يدرك أن الاختلاف طبيعي بين الأفراد.

3- من 12 حتى 16 سنة

يجب أن يتخذ الآباء والأمهات مواقف صارمة مع أطفالهم عن طريق وضع الحدود والقواعد، وإذا لم يلتزموا بها، يجب أن يكون هنالك عقاب. وأفضل نصيحة، السماح لهم ببذل الجهد للوصول إلى أهدافهم، وإشراكهم في صنع القرار، وإرشادهم عند الحاجة لذلك.

4- بعد الـ 16 سنة

في هذه المرحلة لن يستمع الطفل إلى أبويه إذا كانا صارمين للغاية، ويجب أن يكونا صديقين له، وهذه هي الطريقة الوحيدة لجعله يستمع إليهما. وبعد مرور مرحلة المراهقة، يبدأ الابن بالانسجام في مسار حياته بشكل طبيعي، بناءً على تجاربه وتربيته أثناء سنوات الطفولة.