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نباتات تستضيف الطيور النادرة

نباتات تستضيف الطيور النادرة
16 سبتمبر 2022 00:01

أبوظبي (الاتحاد)

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وجدت دراسة حديثة أن الحدائق المدنية بمثابة نقاط جذب للتنوع البيولوجي، حيث تجذب فصائل النباتات النادرة سلالات النحل والطيور النادرة. شملت الدراسة الحدائق المدنية في شمالي كاليفورنيا، وأثبتت أن بعض النباتات النادرة لها علاقة بالطيور النادرة أو النحل النادر وتعمل كمُضيف لها. ومن سلالات الطيور النادرة التي كشفت عنها الدراسة العوسق الأميركي، وهو صقر صغير ولطيف وقد قلت أعداده مؤخراً، ويُعتبر مفترساً للحشرات.
وأوضح موقع Phys للدراسات والبحوث العلمية، أن الحدائق التي تضم غطاءً مظلياً تحتوي على الكثير من الأشجار، وهي موطن للطيور النادرة الأكثر عرضة لخطر الانقراض.

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