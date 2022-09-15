طارق المنهالي يحوز دبلوماً بالإعلام

تخرج الفنان طارق المنهالي في أكاديمية التطوير والتدريب المهني بدرجة امتياز في دبلوم الصحافة والإعلام، باعتماد هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والمنظمة العالمية للقيادة والإدارة LMGO - سويسرا. والمنهالي حاصل على ماجستير في حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع من الجامعة الأميركية في الإمارات، ويكمل الدكتوراه بذات التخصص ولديه شغف شديد في العلوم والدراسات التي يرى أنها تثري ثقافته الأكاديمية والمهنية. وكان طارق المنهالي ضمن أوائل الفنانين الذين تخرجوا بامتياز بمرتبة الشرف في أكاديمية بيت العود العربي التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.