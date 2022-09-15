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بريطانيا.. 200 بلاغ عن "كرة نارية" غامضة في السماء

أشخاص في لندن
15 سبتمبر 2022 12:32

ورد أكثر من 200 بلاغ عن مشاهدة "كرة نارية" غامضة تتحرك في السماء ليلا فوق إسكتلندا وأيرلندا الشمالية.  
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا عن شبكة النيازك البريطانية القول إنها بدأت تتلقى بلاغات عن كرة نارية تم رصدها ليلة الخميس.

وقالت الشبكة إنها "تحقق للتأكد من ماهية هذا الجسم، هل هو نيزك أم حطام فضائي"، مضيفة أن أغلب البلاغات وردت من إسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وكان داني نيل 21/ عاما/ يقوم بتمشية كلبه عندما رأى الكرة النارية. وقال نيل الذي يقيم في جلاسكو لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا "كنت أقوم بتمشية كلبي. وفي العاشرة مساء بالضبط رأيت وهجا سريعا في 
السماء فأخرجت هاتفي وقمت بتصويره". 

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المصدر: وكالات
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