المودوفار ينسحب من أول فيلم بـ«الإنجليزية»

مدريد (أ ف ب)

قرر المخرج الإسباني الشهير بيدرو المودوفار عدم خوض تجربة إخراج فيلم «إيه مانيوال فور كلينينغ ويمن» الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت، والذي كان يُفترَض أن يكون عمل أول فيلم روائي له ناطق بـ«الإنجليزية».

ونشر شقيقه أوجستين ألمودوفار الذي يدير شركة «ال ديسيو» للإنتاج تغريدة عبر «تويتر»، جاء فيها أن بيدرو تخلى عن مشروع الفيلم، لكن كيت بلانشيت مستمرة. وكان موقع «ديدلاين هوليوود» قد أشار إلى أن المخرج الإسباني توصل إلى قناعة بأنه غير جاهز لخوض مشروع بهذه الضخامة باللغة الإنجليزية.